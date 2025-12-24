اسناد داخلی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ در حال طراحی طرحی گسترده برای بازسازی نظام بازداشت مهاجران است که بر اساس آن ده‌ها هزار مهاجر بازداشت‌شده در انبار‌های صنعتی بزرگ نگهداری خواهند شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از واشنگتن‌پست؛ پیش‌نویس یک فراخوان دولتی که این روزنامه بررسی کرده نشان می‌دهد دولت ترامپ به دنبال جذب پیمانکارانی است که بتوانند انبار‌های صنعتی را بازسازی کرده و ظرفیت نگهداری هم‌زمان بیش از ۸۰ هزار مهاجر را فراهم کنند.

بر اساس این طرح، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا قصد دارد به‌جای جابه‌جایی بازداشت‌شدگان میان ایالت‌های مختلف برای یافتن فضای خالی، یک «سیستم تغذیه‌ای» متمرکز ایجاد کند. مهاجران تازه بازداشت‌شده ابتدا برای چند هفته در مراکز پردازش اولیه نگهداری می‌شوند و سپس به یکی از هفت انبار بزرگ با ظرفیت پنج تا ده هزار نفر منتقل خواهند شد تا برای اخراج از کشور آماده شوند.

در ادامه آمده است: این انبار‌های بزرگ قرار است در نزدیکی مراکز پشتیبانی اصلی در ایالت‌های ویرجینیا، تگزاس، لوئیزیانا، آریزونا، جورجیا و میزوری ایجاد شوند. همچنین ۱۶ انبار کوچک‌تر با ظرفیت حداکثر ۱۵۰۰ نفر نیز در نظر گرفته شده است.

واشنگتن‌پست می‌نویسد: این پیش‌نویس هنوز نهایی نشده و ممکن است تغییر کند. طبق یک ایمیل داخلی که این روزنامه مشاهده کرده، ICE قرار است این هفته جزئیات طرح را با شرکت‌های خصوصی بازداشت مهاجران در میان بگذارد تا میزان علاقه‌مندی آنها را بسنجد و طرح را اصلاح کند. پس از آن، احتمال انتشار رسمی فراخوان مناقصه وجود دارد.

تریشیا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، بدون تأیید گزارش واشنگتن‌پست از پاسخ به پرسش‌ها درباره این طرح خودداری کرده است. پیش‌تر شبکه NBC و بلومبرگ‌نیوز به‌طور محدود از بحث‌های داخلی ICE درباره استفاده از انبار‌ها خبر داده بودند، اما جزئیات، ظرفیت‌ها و محل دقیق این مراکز تاکنون فاش نشده بود.

در ادامه گزارش آمده است: این طرح گام بعدی در کارزار ترامپ برای بازداشت و اخراج میلیون‌ها مهاجر محسوب می‌شود؛ کارزاری که با گسترش سریع بزرگترین نظام بازداشت مهاجران در جهان آغاز شد. دولت ترامپ با اتکا به ۴۵ میلیارد دلاری که کنگره برای بازداشت مهاجران اختصاص داده، زندان‌های تعطیل‌شده را دوباره فعال کرده، بخش‌هایی از پایگاه‌های نظامی را تغییر کاربری داده و با فرمانداران جمهوری‌خواه برای ایجاد اردوگاه‌های چادری در مناطق دورافتاده همکاری کرده است.

واشنگتن‌پست می‌افزاید: تام هومن مسئول مرزی دولت ترامپ اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۷۹ هزار نفر از آمریکا اخراج شده‌اند.

در اسناد فراخوان آمده است که مراکز جدید با هدف «افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، کوتاه کردن زمان پردازش، محدود کردن مدت نگهداری، تسریع روند اخراج و ارتقای ایمنی، کرامت و احترام افراد تحت بازداشت ICE» طراحی می‌شوند. با این حال، اظهارات برخی مقامات نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است.

تاد لیونز، سرپرست ICE، پیش‌تر گفته بود دولت باید با این روند «مانند یک کسب‌وکار» برخورد کند و اخراج مهاجران را با الگویی مشابه آمازون انجام دهد: «مثل پرایم، اما با انسان‌ها.»

این گزارش اضافه کرد: کارشناسان املاک تجاری هشدار می‌دهند که انبار‌ها اصولاً برای نگهداری کالا طراحی شده‌اند، نه انسان. این ساختمان‌ها اغلب تهویه نامناسب، کنترل دمای ضعیف و زیرساخت‌های محدود بهداشتی دارند و معمولاً دور از مناطق مسکونی قرار گرفته‌اند. تانیا ولف، فعال حقوق مهاجران در لوئیزیانا، این طرح را «غیرانسانی» توصیف کرده و گفته است: «با مردم مثل دام رفتار می‌شود.»

واشنگتن‌پست می‌نویسد: طبق اسناد، ICE قصد دارد انبار‌ها را به‌شدت تغییر دهد و بخش‌هایی مانند خوابگاه‌ها با دوش و سرویس بهداشتی، آشپزخانه، سالن غذاخوری، مراکز درمانی، فضا‌های تفریحی، کتابخانه حقوقی و دفاتر اداری ایجاد کند. برخی مراکز نیز به‌طور خاص برای نگهداری خانواده‌ها طراحی خواهند شد.

بیشتر این انبار‌ها در ایالت‌ها و مناطقی با مدیریت جمهوری‌خواهان حامی سیاست‌های مهاجرتی ترامپ پیش‌بینی شده‌اند اما دو مورد از بزرگترین مراکز در شهر‌هایی با مدیریت دموکرات‌ها، از جمله استافورد در ویرجینیا و کانزاس‌سیتی در میزوری، قرار دارند. مقام‌های محلی هشدار داده‌اند که چنین مراکزی تأثیرات گسترده‌ای بر زیرساخت‌ها، امنیت عمومی و خدمات اجتماعی خواهند داشت.

در حال حاضر بیش از ۶۸ هزار نفر در بازداشت ICE هستند که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد حدود ۴۸ درصد این افراد هیچ محکومیت کیفری یا پرونده قضایی در جریان ندارند.

در پایان گزارش آمده است: مقام‌های پیشین ICE هشدار داده‌اند که بزرگترین چالش این طرح، تأمین نیروی انسانی آموزش‌دیده و دارای مجوز‌های امنیتی خواهد بود؛ مشکلی که پیش‌تر نیز در مراکز جدید از جمله اردوگاه فورت بلیس در تگزاس، به کمبود شدید نیرو انجامیده است.