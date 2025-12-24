پخش زنده
اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر مردان با حضور یازده ورزشکار بهمنظور آمادگی برای رقابتهای بینالمللی پیشرو، در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی شمشیربازی مردان در اسلحه سابر ۱۰ تا ۱۸ دی به میزبانی استان تهران برگزار خواهد شد.
اسامی نفرات دعوتشده به این اردو به شرح زیر است:
علی اسماعیلزاده پاکدامن، محمد فتوحی، نیما آقایی، طاها کارگرپور، محمدمهدی شاکر، پارسا پورسلمانی، احمدرضا شهمیری، نیما زاهدی، حسام مرادی، متین شاهدی، دانیال دانشمندی
هدایت تیم ملی شمشیربازی سابر مردان بر عهده محمد رهبری است و ساشا نیز او را همراهی خواهد کرد.
سابریستهای کشورمان برای رقابتهای بینالمللی پیش رو آماده میشوند.