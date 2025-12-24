به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی زنگنه، فرمانده پادگان ۲۹۲ زرهی شهید آزادی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: باهدف ترویج فرهنگ نماز اجلاسیه نماز در تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دزفول برگزار شد.

وی افزود: همه برنامه‌ها را بر سرلوحه قراردادن نماز و توجه به اقامه نماز به ویژه در اول وقت در میان همکاران سربازان و خانواده‌های آنها معطوف کرده‌ایم.

سرهنگ زنگنه ادامه داد: در این اجلاسیه نماز برای ۵۰ نفر از فرزندان کارکنان جشن عبادت برگزار شد.