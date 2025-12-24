مجامع بسیج شهرستان های خراسان رضوی باید مسائل اولویت‌ دار را احصا و با ارائه راهکارهای قابل اجرا، به تصمیم‌ سازی در سطح استان کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر نقش راهبردی بسیج و سپاه در پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم، گفت: مجامع و کارگروه‌ های بسیج باید از طرح دغدغه‌ ها عبور و به سمت احصای مسائل، ارائه راهکارهای عملیاتی و ورود جدی به میدان حل مشکلات حرکت کنند.

سردار سیدهاشم غیاثی در جمع اعضای مجمع و کارگروه‌ های بسیج شهرستان سبزوار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک ایام ماه مبارک رجب، اظهار کرد: انقلاب اسلامی نعمتی الهی و زمینه‌ ساز نهضت ظهور است و امروز ما در عصر غیبت، در حال تمرین ولایت‌ پذیری هستیم.

وی با اشاره به نقش تعیین‌ کننده ولایت فقیه در عبور کشور از بحران‌ ها، تصریح کرد: آنچه امروز جمهوری اسلامی را از بن‌ بست‌ها عبور داده، تبعیت از ولی فقیه و اتکای به ظرفیت‌ های داخلی بوده است و نمونه روشن آن مدیریت مقتدرانه فرماندهی کل قوا در جنگ تحمیلی دوازده‌ روزه اخیر بود که دشمن را در کوتاه‌ ترین زمان وادار به عقب‌ نشینی کرد.

وی با بیان اینکه دغدغه‌ ها، مطالبات و انتقادات دلسوزانه قابل احترام است، افزود: اما حل مسائل مردم بدون برنامه‌ ریزی، اندیشه‌ ورزی و بانک مسائل امکان‌ پذیر نیست. انتظار می‌ رود کارگروه‌ ها با تمرکز بیشتر، مسائل اولویت‌ دار شهرستان را احصا و با ارائه راهکارهای قابل اجرا، به تصمیم‌ سازی در سطح استان کمک کنند.

سردار غیاثی، بسیج را فرمول همه‌ جانبه حل مسائل کشور دانست و گفت: بزرگ‌ ترین سرمایه بسیج، نیروی انسانی متعهد، متخصص و دغدغه‌ مند است و مدیران باید از این ظرفیت عظیم در مسیر خدمت به مردم استفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به سه محور «جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت» به‌ عنوان رویکرد سال جاری سپاه استان، تأکید کرد: خروجی مجامع باید به حل واقعی مسائل مردم منجر شود تا اعتماد، انگیزه و حضور فعال بسیجیان بیش از پیش تقویت شود.