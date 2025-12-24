به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان سرهنگ "تاج آبادي"در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي بر اساس گزارش هاي دريافتي از عبور يک دستگاه خودروي سرقتي از جاده نرماشير به ريگان مطلع شدند.

وي افزود: در اين راستا با اجراي سريع طرح مهار خودروي مورد نظر طي يک عمليات تعقيب و گريز متوقف و پس از استعلام مشخص شد داراي سابقه سرقت از شهر نرماشير است.

فرمانده انتظامي ريگان تصريح کرد: در اين رابطه خودروي سرقتي به همراه راننده جهت تکميل پرونده و شناسايي مالباخته به مقر انتظامي منتقل شدند.