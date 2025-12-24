امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پرسش و پاسخ دولتی‌ها با خبرنگاران در حیاط دولت ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۳- ۲۱:۰۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
فرار درآمد‌های ارزی با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف
فرار درآمد‌های ارزی با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
لزوم فعال سازی رمز اول پویا برای جلوگیری از کلاهبرداری
لزوم فعال سازی رمز اول پویا برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

بهروزآذر: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد

اسلامی: گروسی در زمین دشمن ایفای نقش می‌کند

توزیع شیر در همه مدارس ابتدایی استان‌ها

تصویب آیین‌نامه اجرایی ارتقاء رتبه‌بندی معلمان

وضع ورود گردشگران به کشور به شرایط عادی رسیده است

مصرف روزانه بنزین ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است

برچسب ها: هیئت دولت ، جلسه دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 