نخستین پرواز هواپیمایی ماهان پس از سه سال وقفه، در فرودگاه شهدای بجنورد به زمین نشست و مورد استقبال مسولان استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در آیین استقبال از این پرواز با بیان اینکه از سرگیری پروازهای ماهان گامی مهم در توسعه حمل و نقل هوایی استان است، افزود: این اقدام نقش موثری در تسهیل تردد شهروندان و تقویت ارتباطات خراسان شمالی با سایر نقاط کشور دارد.
وی افزود: راهاندازی مجدد این پروازها با پیگیریهای انجامشده از سوی استانداری و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط محقق شده و میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاری در استان باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: افزایش تعداد پروازها و تنوع مسیرهای هوایی از مطالبات جدی مردم استان است و تلاش میشود با تداوم رایزنیها، زمینه پایداری و توسعه پروازهای فرودگاه شهدای بجنورد فراهم شود.
پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران ـ بجنورد روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته انجام میشود که پرواز رفت از تهران ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و پرواز برگشت از بجنورد به تهران ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه خواهد بود.