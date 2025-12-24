فرمانده انتظامي سيرجان از توقيف يک دستگاه کاميون نفتکش حامل30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق با4 پلمب و مدارک جعلي خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان سرهنگ "خواجه پور" گفت: ماموران پليس امنيت اقتصادي استان به منظور جلوگيري از قاچاق سوخت با اجراي ايست و بازرسي در محور "سيرجان-شهربابک"يک دستگاه کاميون نفتکش را جهت بررسي متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از اين کاميون که داراي 4 پلمب و مدارک جعلي حمل بار حلال نفتي بود 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق کشف و در اين رابطه دو متهم دستگير شدند.

فرمانده انتظامي سيرجان اظهار داشت: سوخت هاي قاچاق به شرکت نفت شهرستان تحويل و متهم با تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.