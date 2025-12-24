پخش زنده
امروز: -
نخستین نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس در سال جاری با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، افزایش ۳۳ درصدی اعتبار مدارس خداآفرین به ۲۰ میلیارد تومان، افتتاح چهار مدرسه در دهه فجر و تخصیص سه میلیارد تومان برای توانمندسازی معلمان و دانشآموزان از جمله تصمیمات مهم این جلسه بود.
در این نشست با هدف تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش سه میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی معلمان و دانش آموزان منطقه تصویب شد. این مبلغ به صورت یک میلیارد تومان برای زون جلفا، یک میلیارد تومان برای زون خداآفرین و قلی بیگلو و یک میلیارد تومان برای خانه المپیاد آذربایجان شرقی تخصیص یافت و اجرای آن در قالب تفاهمنامهای تا پایان سال جاری دنبال خواهد شد.
از جمله مصوبات عمرانی افزایش ۳۳ درصدی اعتبار تخصیص یافته از سوی سازمان منطقه آزاد ارس برای مدارس زون خداآفرین از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان بود. این اعتبار برای احداث و نوسازی سه مدرسه در این محدوده هزینه خواهد شد.
همچنین مقرر شد چهار مدرسه شامل مدارس سهکلاسه زنبلان، سه کلاسه و ششکلاسه شجاع، ششکلاسه شاهمار و دوازدهکلاسه باهنر همزمان با دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد. کلنگزنی مدرسه فرهنگیان نیز با مشارکت ۳۰ میلیارد تومانی سازمان منطقه آزاد ارس همزمان با این طرحها صورت خواهد گرفت.
در حوزه تجهیزات هم اجرای پروژههای چمن مصنوعی مدارس شریعتی جلفا و حاجحمزهزاده هادیشهر به صورت مشارکتی توسط سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصویب شد.
همچنین مقرر شد نیازهای واقعبینانه برای تجهیز پژوهشسراها و امکانات پژوهشی دانشآموزی در تمامی زونهای منطقه احصا و در جلسه آتی تصمیمگیری نهایی شود. احداث سالن ورزشی در مدرسه ۲۲ بهمن نیز در دستور کار قرار گرفت که نحوه استفاده از آن در تفاهمنامه مشخص خواهد شد.
نیز مقرر شد نیازهای آموزشی منطقه عشایری خداآفرین احصا و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد. پروژههای محوطهسازی و آبیاری اردوگاه ولایت شهرستان جلفا و مقاومسازی مدرسه کوثر کوی شاهمار نیز با رویکرد مشارکتی و پس از برآورد هزینهها اجرایی خواهند شد.
همچنین در این نشست در حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، هادی مقدمزاده به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ارس منصوب شد. اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان به عنوان نایب رئیس و رئیس آموزش و پرورش شهرستان جلفا نیز به عنوان دبیر این شورا معرفی شدند.