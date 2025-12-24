پخش زنده
مقامات راهآهن سه کشور در مسکو توافق نامه امضا کردند که نرخهای حملونقل در شاخه غربی کریدور شمال-جنوب را تثبیت کرده و همزمان رشد ۶۰ درصدی ترانزیت کانتینری را در این مسیر در سال ۲۰۲۵ جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست سهجانبهای در مسکو با حضور معاونان شرکتهای سهامی «راهآهن روسیه» (RZD)، «راهآهن آذربایجان» و «راهآهن جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد که نتایج مهمی برای مسیر غربی کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب در پی داشت.
هدف اصلی این مذاکرات، افزایش جذابیت تجاری شاخه غربی کریدور بود. در پایان این نشست، پروتکلی شامل نرخهای جامع و سراسری حملونقل کالا در این مسیر به امضای ایرینا مگنوشفسکایا (معاون مدیرعامل راهآهن روسیه)، اقبال حسیناف (معاون رئیس راهآهن آذربایجان) و مرتضی جعفری (معاونت بازرگانی راهآهن ایران) رسید. این توافق در راستای اجرای یادداشت تفاهم سهجانبهای است که در ۲۶ نوامبر در باکو به امضا رسیده بود.
در این نشست، طرفین علاوه بر بررسی حجم حملونقل پیشبینی شده برای سال ۲۰۲۶، اعلام کردند که ترانزیت کانتینری در مسیر غربی از طریق گذرگاه مرزی آستارا میان آذربایجان و ایران در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۷.۵ هزار کانتینر (TEU) جابجا شده است. همچنین، توافق شد که همکاریها برای جذب محمولههای غیرکانتینری شامل فلزات آهنی، غلات، چوب، کاغذ و کودهای شیمیایی ادامه یابد.
شایان ذکر است که شاخه غربی، برخلاف شاخه شرقی کریدور (که از قزاقستان و ترکمنستان عبور میکند)، فاقد حرکت یکپارچه ریلی است. گلوگاه اصلی این مسیر، بخش ۱۶۲ کیلومتری میان آستارا و رشت در قلمرو ایران است که در آن کالاها بین حملونقل ریلی و جادهای جابجا میشوند تا به شبکه ریلی اصلی یا بنادر خلیج فارس برسند؛ رویهای که رانندگان کشورهایی چون روسیه نیز به طور گسترده از آن بهره میبرند.