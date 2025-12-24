پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: پاشنه آشیل بنگاههای اقتصادی استان کرمان تامین مالی است و با وجود اینکه به دنبال توسعه پایدار استان هستیم، با این بنبست مواجه شدهایم.
سیدمهدی طبیبزاده سوم دی در همایش «تامین مالی نوین» در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: بانکها به دلیل تسهیلات تکلیفی و موارد دیگر قادر به تامین مالی پروژههای اقتصادی نیستند.
وی با اشاره به اینکه چارهای جز این نیست که به سمت ابزارهای مالی بازار سرمایه برویم، افزود: تامین مالی بخش خصوصی کاملا با سختی مواجه است و بعد از سالها پیگیری، ظرفیتهای مختلف قانونی یا ناشناخته مانده یا آییننامه اجرایی آنها نانوشته یا پیچیدگی دارد که امکان استفاده از آنها نیست.
طبیبزاده با بیان اینکه پاشنه آشیل بنگاههای اقتصادی استان کرمان تامین مالی است، گفت: به دنبال توسعه پایدار استان هستیم و با این بنبست مواجه شدهایم. امروز این نشست برگزار شده تا راهحلهایی برای حل این مشکل ارائه شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر پروژهها کُند پیش میروند و یا متوقف شده و توسعه با مشکل مواجه شده است که امیدواریم به راهکارهایی برسیم تا نگرانیها در این مورد رفع شود.