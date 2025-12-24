در نشستی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیران منطقه آزاد اینچه‌برون، ظرفیت‌ها و الزامات احداث شهر جدید آلاگل به‌عنوان نخستین شهر جدید هوشمند و مرزی استان گلستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، به همراه اعضای هیئت‌مدیره و مسئولان استانی از اراضی پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن در گلستان بازدید کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی ظرفیت‌ها و کمبودهای زیرساختی مناطق هدف انجام شد. در این سفر، امکان ایجاد شهر جدید آلاگل در محدوده منطقه آزاد اینچه‌برون بررسی شد.

در این جلسه، جایگاه شهر جدید آلاگل در نظام سکونتگاهی استان گلستان مورد بحث قرار گرفت. نقش این شهر در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری منطقه آزاد از محورهای اصلی جلسه بود.

مسئولان بر ضرورت طراحی شهری هوشمند و مبتنی بر زیرساخت‌های نوین تأکید کردند. توسعه پایدار و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی از الزامات کلیدی اجرای این طرح عنوان شد.

شهر جدید آلاگل به‌عنوان نخستین شهر جدید هوشمند استان گلستان معرفی شد. این شهر همچنین می‌تواند به‌عنوان اولین شهر جدید مرزی کشور ایفای نقش کند.

پشتیبانی سکونتی از مناطق صنعتی و تجاری استان از اهداف اصلی احداث این شهر است. موقعیت راهبردی آلاگل، آن را به بازوی خدماتی فعالیت‌های لجستیکی و تجاری تبدیل می‌کند.

در پایان، آلاگل گامی مؤثر در تعادل‌بخشی به سکونت، اشتغال و توسعه پایدار مناطق مرزی کشور عنوان و بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق برای تسریع اجرای طرح های مسکونی تأکید شد.

در نشست معاون وزیر راه و شهرسازی با استاندار گلستان هم بر آغاز فرآیند مطالعاتی و فنی تهیه طرح جامع شهر جدید هوشمند آلاگل به‌عنوان یکی از طرح های راهبردی استان تأکید قشد.