هفدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، با محوریت فناوری‌های نوظهور و آینده پیشرفت ایران به منظور بستر سازی برای نقش آفرینی جوانان در گفتمان پیشرفت کشور برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان کرمانشاه اعلام کرد: از علاقمندان دعوت می‌شود آثار، ایده ها، خدمات و محصولات نوآورانه خود را در قالب مقاله، فیلم کوتاه، اینفوگرافی و صنایع فرهنگی و خلاق، آثار ادبی مانند شعر و داستان کوتاه به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

از امتیازات کنگره: می‌توان به اعطای گواهی ارائه به صاحبان آثار علمی چاپ آثار پذیرفته شده در کتاب مجموعه مقالات، نمایه سازی در پایگاه‌های علمی انتشار مقالات برتر در مجلات معتبر، تقدیر از آثار و ایده‌های برتر اشاره کرد.

مهلت دریافت آثار و ایده‌های نوآورانه: ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ و زمان برگزاری: بهار ۱۴۰۵ است.

ضوابط تهیه و ارسال مقالات در وبگاه کنگره به نشانی Kpip.olgou.ir درج شده است.