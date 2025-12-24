پخش زنده
برنامه بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری یزد که به عنوان دوشنبه های بازدید راه اندازی شده است، با اقدامات خودجوش فرهنگی اعضا، به ایستگاه دوشنبه های رهایی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد دوشنبههای هرهفته گروهی از علاقهمندان میراث فرهنگی در یزد دور هم جمع میشوند و به بازدید یکی از بناهای تاریخی شهر میروند
این بازدید با حضور افراد عالم و فرهیخته برگزار میشود و این میهمانان با سخنانی علمی این برنامه را پربار میکنند.
برگزارکنندگان این بازدید فرهنگی هر هفته یک اقدام فرهنگی هم انجام میدهند
کارهایی از قبیل معرفی کتاب، تجلیل از فرهیختگان و پژوهشگران و همچنین تلاش برای مرمت و بازسازی بناها و آثاری که به هر دلیل تخریب شده است.
در ادامه این گروه تصمیم گرفتند هرهفته که مهمان یک مکان تاریخی میشوند کار خیری هم انجام دهند و بدین ترتیب دوشنبههای رهایی شکل گرفت.
حالا این گروه هر هفته به جمع آوری کمک برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد میپردازند.