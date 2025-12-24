عملیات اجرایی قطعه نخست آزادراه شهید سلیمانی قم به طول ۱۲ کیلومتر، با کار شبانه‌روزی در آستانه بهره برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این آزادراه با هدف جداسازی ترافیک عبوری از بافت شهری قم و کاهش بار ترافیکی محور‌های شمال به جنوب کشور در حال احداث است.

آزادراه شهید سلیمانی بخشی از کریدور مهم «دریا به دریا» به طول حدود ۹۵۰ کیلومتر است که از شمال کشور تا جنوب امتداد دارد و نقش مؤثری در کاهش زمان سفر مسافران و زائران ایفا می‌کند. با بهره‌برداری از این آزادراه، در زمان اوج ترافیک، زمان سفر خودرو‌های عبوری شمال به جنوب کشور تا دو الی سه ساعت کاهش خواهد یافت و در شرایط عادی نیز حدود نیم ساعت صرفه‌جویی زمانی ایجاد می‌شود.

این آزادراه در سه باند رفت و سه باند برگشت و با روسازی بتنی احداث می‌شود؛ روشی که نسبت به آسفالت، دوام بالاتر (بیش از ۵۰ سال) و هزینه کمتری دارد. در این ۱۲ کیلومتر، حدود ۱۳۰ هزار مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده است؛ در حالی که در صورت اجرای آسفالتی، تنها هزینه قیر این مسیر بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.

با وجود برخی مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی و تأخیر در پرداخت سهم دولت، روند اجرای طرح شتاب گرفته است. سهم دولت در این پروژه ۴۸ درصد و سهم بخش خصوصی ۵۲ درصد است. نکته قابل توجه اینکه اجرای این طرح، بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد و منابع مالی آن از محل عوارض آزادراه تهران–قم تأمین می‌شود.

استاندار قم در بازدید شبانه از این طرح با اشاره به فعال بودن طرح حتی در ساعات پایانی شب، از جدیت وزارت راه، سرمایه‌گذار و پیمانکار در اجرای طرح قدردانی کرد و گفت: بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی در دو سال اخیر انجام شده و با تأمین منابع مالی، شتاب پروژه در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه این قطعه از آزادراه با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست، از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر نخست تا پایان اسفند ۱۴۰۴ خبر داد و تأکید کرد: با افتتاح این کنارگذر، مشکل ترافیکی حدود ۱۷ استان که مسیر عبوری آنها از قم می‌گذرد، به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

کنارگذر شهید سلیمانی قم، طرحی ملی و یکی از مطالبات جدی مردم و رانندگانی است که روزانه از این محور عبور می‌کنند؛ طرحی که با تکمیل آن، نفس تازه‌ای به ترافیک شهر قم داده خواهد شد.