دادستان کل کشور در دیدار مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد که نظارت و ساماندهی اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با ادامه رایزنی‌های بین دستگاهی برای رفع موانع اجرایی در حوزه اموال تملیکی، احسان عسکری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حضور در دادستانی کل کشور با حجت الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار گفت: نظارت و ساماندهی اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت و صیانت از حقوق عمومی، افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از تضییع اموال و افزایش بهره‌وری در مدیریت دارایی‌های تملیکی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان با آسیب شناسی مستمر فرایند‌های تعیین تکلیف و فروش کالا‌ها اقدامات موثری جهت جلوگیری از رسوب طولانی مدت کالا‌ها اتخاذ نماید و دادستانی کل کشور با همکاری سازمان اموال تملیکی با ایجاد سامانه‌های نظارتی دقیق، وضع نگهداری و فروش اموال را رصد و ساماندهی کند.

اجرای این طرح می‌تواند ضمن جلوگیری از فساد، موجب تسریع در تعیین تکلیف اموال و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی کشور شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی هشت ماهه از عملکرد این سازمان گفت: در این مدت بالغ بر ۳۸۱ هزار میلیارد ریال کالا تعیین تکلیف شد که از این میزان بیش از ۸۷ هزار میلیارد ریال کالا از طریق مزایده‌های سراسری و الکترونیکی و همچنین حراج خرده‌فروشی برخط به فروش رسیده و به خزانه کل کشور واریز شده است و در راستای تحقق شعار سال و حمایت از برنامه تولید و بنگاه‌های اقتصادی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کالا‌های متروکه، به چرخه فعالیت‌های اقتصادی و تولید استرداد شد.

وی همچنین به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) اشاره کرد و افزود: این سامانه نقش مهمی در شفافیت و اصلاح فرآیند‌ها و نیز میزان ارزش و موجودی واقعی کالا‌ها دارد و در حال حاضر سامانه سیات در حوزه اموال منقول در تمامی بخش‌های تعیین تکلیف کالا در کل کشور در حال کار و فعالیت است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: موضوع اصلاح ساختار ستاد و صف سازمان با رویکرد تقویت ساختار استان‌های هدف که بالاترین حجم فعالیت‌های سازمان را به خود اختصاص می‌دهند و به منظور چابک‌سازی و اصلاح فرایند‌ها اقدامات انبارداری نوین در دستور کار اجزای سازمان قرار دارد.

عسکری تاکید کرد: هم اکنون مجموعه انبار‌های مرکزی استان آذربایجان غربی، ایرتویا در هرمزگان افتتاح شد و طراحی عملیاتی انبار‌های مکانیزه استان تهران شروع شده و برای پایان سال نیز انبار مرکزی استان یزد به افتتاح می‌رسد.