استاندار کرمانشاه در بازدید میدانی از سه واحد صنعتی استان با تأکید بر حمایت مالی، تأمین سرمایه در گردش و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، گفت: توسعه واحد‌های صنعتی و پشتیبانی از فعالان بخش تولید با هدف اشتغال جوانان، از اولویت‌های مدیریت استان است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از سه واحد صنعتی استان که در قالب طرح چهارشنبه‌های اقتصادی انجام شد، اظهار کرد: این واحد‌هایی که امروز بازدید کردیم، از واحد‌های قدیمی و تجربه‌دار هستند، بخش قابل توجهی از نیاز‌های کشور را تامین می‌کنند و نیرو‌های جوان، تحصیل‌کرده و متخصص در آنها مشغول فعالیت است.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات در واحد‌های صنعتی استان وجود دارد، افزود: تاکید شده است معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی با انجمن و هیئت مدیره شهرک صنعتی کرمانشاه نشستی داشته باشند و مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی را بررسی کنند تا خدمات بیشتری به این شهرک ارائه شود.

وی افزود: در ادامه برنامه‌های مستمر و منظم «چهارشنبه‌های اقتصادی» امروز از سه واحد شاخص شهرک صنعتی کرمانشاه بازدید شد که واحد اول تعمیر قطعات مورد نیاز صنایع گاز و پتروشیمی و تامین قطعات شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی خلیج فارس را انجام داده، واحد دوم تولید حدود ۸۰ قطعه خودرو برای تامین نیاز‌های صنعت خودروسازی و واحد سوم نیز تولید قطعات خاص شرکت ایران خودرو و بهره‌گیری از نیرو‌های جوان، تحصیل‌کرده و فعال را داشته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در گردش و حمایت مالی از واحد‌های صنعتی، گفت: مدیران بانکی نیز در بازدید حضور داشتند و تصمیم گرفته شد از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، حمایت‌های لازم برای این واحد‌ها انجام شود و همچنین مطالبات این شرکت‌ها از ایران خودرو و دیگر مراکز پیگیری خواهد شد تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت‌های خود را بدون مشکل ادامه دهند.

مدیر ارشد استان همچنین بر توسعه واحد‌های صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: خوشبختانه دو واحد از سه واحد امروز برنامه توسعه دارند و سازمان صمت و دیگر مسئولان متولی با همکاری یکدیگر به آنها کمک خواهند کرد تا طرح‌های توسعه اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با تأکید بر اهمیت نقش واحد‌های تولیدی در اقتصاد استان گفت: شهرک صنعتی کرمانشاه با ۲۸۰ واحد فعال و مدیریت بخش خصوصی، نمونه موفقی است که می‌تواند الگویی برای سایر شهرک‌ها باشد.