پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور آمریکا با حملهای تازه به رسانههای جریان اصلی، تهدید کرد در صورت ادامه پوشش منفی شبکههای تلویزیونی بزرگ از او و متحدان سیاسیاش، مجوز پخش آنها باید لغو شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه نیوزویک؛ ترامپ بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: اگر شبکههای خبری و برنامههای شبانه آنها تقریباً صددرصد علیه رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ، جنبش ماگا و حزب جمهوریخواه منفی هستند، آیا نباید مجوز پخش بسیار ارزشمندشان لغو شود؟ من میگویم بله!
این گزارش افزود: ترامپ که در سالهای اخیر بارها با مجریان برنامههای شبانه و خبرنگاران شبکههای بزرگ رسانهای درگیر شده، آنها را به جانبداری سیاسی متهم کرده و بارها تهدید کرده است در واکنش به آنچه «پوشش ناعادلانه» میخواند، اقدامات تنبیهی انجام خواهد داد.
در ادامه آمده است: اهمیت این اظهارات در آن است که ترامپ در سال جاری چندین اقدام حقوقی علیه رسانههای بزرگ انجام داده است. او اوایل ماه جاری شکایتی ۱۰ میلیارد دلاری علیه شبکه بیبیسی بهدلیل ویرایش یکی از سخنرانیهایش در مستندی مربوط به سال ۲۰۲۱ مطرح کرد. همچنین در ماه اکتبر شکایت ۱۵ میلیارد دلاری افترا علیه روزنامه نیویورکتایمز و سه خبرنگار آن را بار دیگر به جریان انداخت.
همزمان نهاد غیردولتی «سیویکاس» که وضعیت فضای مدنی را در ۱۹۸ کشور رصد میکند، اخیراً رتبه آزادیهای مدنی آمریکا را از «محدودشده» به «مختلشده» تنزل داده و بخشی از این تصمیم را ناشی از افزایش فشارهای سیاسی بر رسانهها دانسته است. به گفته این نهاد، اظهارات اخیر ترامپ نگرانیها درباره آزادی مطبوعات در آمریکا را تشدید میکند.
ترامپ پیشتر نیز پیشنهاد کرده بود مجوز برخی شبکههای تلویزیونی پس از تعلیق جیمی کیمل، مجری برنامه شبانه شبکه ABC لغو شود. کیمل در آن زمان گفته بود حامیان ترامپ تلاش کردهاند فرد متهم به قتل چارلی کرک فعال محافظهکار را «چیزی غیر از یکی از خودشان» جلوه دهند.
این گزارش تصریح میکند: ترامپ در ماه سپتامبر و در هواپیمای ایر فورس وان گفته بود «۹۷ درصد» پوشش رسانهها علیه اوست و با این حال در انتخابات پیروز شده است. او در همان اظهارات گفته بود شاید مجوز شبکهها باید لغو شود؛ تصمیمی که به گفته او به رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، برندن کار، بستگی دارد.
برندن کار، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، پیشتر گفته بود این نهاد به «پاسخگو نگهداشتن شبکهها در قبال منافع عمومی» ادامه میدهد و اگر شبکهها از این روند ناراضی هستند، میتوانند مجوز خود را به این کمیسیون پس بدهند.
ترامپ در پستی جداگانه، استیون کولبر مجری برنامه شبانه شبکه CBS، را هدف حمله لفظی قرار داده و او را «ویرانهای اسفناک و بیاستعداد» توصیف کرده است. ترامپ همچنین با ادبیاتی تند خواستار کنار گذاشتن فوری این مجری از شبکه شد.
ترامپ در پیامهای دیگر خود، شبکههای CBS، ABC و NBC را به داشتن «دستمزدهای بالا، بیاستعدادی و بینندگان بسیار اندک» متهم کرده و روزنامه نیویورکتایمز را «دشمن واقعی مردم» خوانده است.
در پایان گزارش آمده است: با وجود تهدیدهای ترامپ، کمیسیون ارتباطات فدرال بهطور مستقیم اختیار لغو مجوز پخش شبکههای ملی مانند ABC، NBC یا CBS را ندارد، اما میتواند مجوز ایستگاههای محلی وابسته به این شبکهها را لغو یا تمدید آنها را رد کند؛ موضوعی که همچنان بهعنوان یک ابزار بالقوه فشار سیاسی محل بحث و نگرانی است.