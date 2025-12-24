پخش زنده
دیدار تیمهای استقلال و المحرق بحرین در چارچوب هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا ۲، در پایان بازی با پیروزی استقلال همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابتهای هفته ششم لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (۳ دی) تیمهای استقلال و المحرق بحرین در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آلخلیفه بحرین به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.
المحرق بحرین صفر - استقلال ایران ۳
گلزنان: اسماعیل قلی زاده (۱۵)، داکنز نازون (۸۲) و یاسر آسانی (۸۷) برای استقلال
گل اول استقلال به المحرق
ترکیب استقلال برابر المحرق:
آنتونی آدان - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - حسین گودرزی - صالح حردانی - روزبه چشمی - امیرمحمد رزاقینیا - یاسر آسانی - منیر الحدادی - اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان
ترکیب المحرق برابر استقلال:
محمد جعفر، ولید الهیام، امین بنادی، محمد الحردان، صوفیان محروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البنا، عبدالله الخلوسی، جونینو و رزنده