به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (۳ دی) تیم‌های استقلال و المحرق بحرین در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل‌خلیفه بحرین به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

المحرق بحرین صفر - استقلال ایران ۳

گلزنان: اسماعیل قلی زاده (۱۵)، داکنز نازون (۸۲) و یاسر آسانی (۸۷) برای استقلال

گل اول استقلال به المحرق

گل دوم استقلال به المحرق

ترکیب استقلال برابر المحرق:

آنتونی آدان - رستم آشورماتوف - سامان فلاح - حسین گودرزی - صالح حردانی - روزبه چشمی - امیرمحمد رزاقی‌نیا - یاسر آسانی - منیر الحدادی - اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان

ترکیب المحرق برابر استقلال:

محمد جعفر، ولید الهیام، امین بنادی، محمد الحردان، صوفیان محروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البنا، عبدالله الخلوسی، جونینو و رزنده