پیکر پاک حاجیه خانم اشرف نمک شناس مادر و خواهر شهیدان مجید و حسینعلی نمک شناس درقنوات تشیع و در جوار شهیدانش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیکر پاک حاجیه خانم اشرف نمک شناس مادر و خواهر شهیدان مجید و حسینعلی نمک شناس بر روی دستان مردم قدر شناس قنوات تشیع و در جوار شهیدانش در آستان امامزاده طیب طاهر قنوات به خاک سپرده شد.

شهید «مجید نمک‌شناس» ششم مرداد سال ۱۳۴۶ در روستای حاجی آباد شهر قنوات قم به دنیا آمد و سرانجام اول اسفند سال ۱۳۶۶ در دشت هلاله بر اثر اصالت ترکش مجروح و در ۲۸ اسفند همان سال به شهادت رسید.

شهید «حسینعلی نمک‌شناس» اول مهر ماه سال ۱۳۳۴ در روستای حاجی آباد شهر قنوات قم به دنیا آمد و سرانجام ششم شهریور سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.