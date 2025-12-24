اخبار منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد تنها سازنده بالگرد در انگلیس در آستانه تعطیلی قرار گرفته و اکنون سه هزار شغل در این کشور، در معرض خطر است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از آنچه تأخیر در اعطای یک قرارداد دفاعی حیاتی به ارزش یک میلیارد پوند عنوان شده است، سه هزار شغل در تنها سازنده باقی مانده بالگرد در انگلیس تهدید می‌شود.

شرکت هوافضا و دفاعی ایتالیا، "لئوناردو" ممکن است پس از تأخیر در اعطای یک قرارداد یک میلیارد پوندی وزارت دفاع انگلیس، مجبور به توقف عملیات خود در کارخانه اش در منطقه جنوب غرب انگلیس شود.

دیلی میل نوشت این شرکت ایتالیایی بیش از سه هزار نفر را در انگلیس استخدام کرده است و همچنین تولیداتش، موجب اشتغال ۹ هزار نفر دیگر به صورت غیرمستقیم شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت ایتالیایی "لئوناردو" سرمایه‌گذاری قابل توجهی در سطح محلی انجام داده است و مثلا این شرکت سالانه حدود ۱.۲ میلیون پوند درآمد برای "دانشکده یوویل" از طریق یک طرح کارآموزی مهندسی فراهم می‌کند.

صد‌ها جوان به لطف حضور "لئوناردو " در منطقه به عنوان مهندس آموزش می‌بینند.

دیلی میل نوشت: در اوایل این هفته، "روبرتو سینگولانی" مدیرعامل شرکت " لئوناردو" در نامه‌ای به وزیر دفاع انگلیس هشدار داد که هرگونه تاخیر در قرارداد، شرکت را مجبور می‌کند کل حضور این شرکت در انگلیس را مجددا ارزیابی کند.

پس از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و برقراری موانع روابط اقتصادی و بازرگانی دو جانبه صد‌ها شرکت از انگلیس کوچ کردند و در یکی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مستقر شدند که موجب شد صد‌ها هزار فرصت شغلی در انگلیس از بین برود و خسارات هنگفتی به ساختار اقتصادی این کشور وارد شود.