به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به دلیل شرایط جوی اراک و بارش و مه شدید، پرواز مستقیم ملوان از گیلان به استان مرکزی اجازه فرود در اراک را پیدا نکرد و در نهایت مقرر شد ملوان با پرواز امشب به تهران آمده و سپس زمینی به اراک سفر کنند.

به این ترتیب با توافق دو باشگاه آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی و موافقت سازمان لیگ دیدار دو تیم پنجشنبه ۴ دی به جای ساعت ۱۵:۳۰ در ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.