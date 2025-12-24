به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شیراز در تالار فجر این دانشگاه برگزار شد. این آیین که با هدف تقدیر از پژوهشگران و سرآمدان برتر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ترتیب یافت؛ با حضور رسمی دکتر زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و شماری از مسئولان استانی، مدیران و جمع کثیری از اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران دانشگاه برگزار شد.

در بخش از این مراسم، از تازه‌ترین آثار منتشرشده در مرکز نشر دانشگاه شیراز که در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به جامعه عرضه شده است، رونمایی شد.

این کتب، حاصل فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران دانشگاه شیراز بوده و طیف متنوعی از رشته‌های علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه را در بر می‌گیرد.

مرکز نشر دانشگاه شیراز با تأکید بر اهمیت نشر علمی، هدف از این رونمایی را تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، ترویج فرهنگ مطالعه و در دسترس قراردادن جدیدترین دستاورد‌های علمی برای جامعه دانشگاهی و عمومی اعلام کرد.

عناوین کتاب‌های رونمایی شده مرکز نشر دانشگاه و مؤلفان آنها به شرح زیر است:

۱. تحلیل سیستم‌ها در عمل: تألیف مشترک دکتر محمدحسین رونقی و صبا عامری بدشتی؛

۲. دستور جامع فارسی (جلد ۱، ۲ و ۳): تألیف دکتر جلال رحیمیان؛

۳. اصول سیستم‌های راداری: اثر دکتر عباس شیخی، مجتبی رادمهر و دکتر محمدمهدی نایبی؛

۴. مبانی، اصول و راهبرد‌ها در آموزش فراگیر: نوشته دکتر قربان همتی علمدارلو؛

۵. تصحیح دیوان رشیدالدین وطواط: حاصل کوشش و پژوهش دکتر محمود حیدری؛

۶. آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات (جلد ۱ و ۲): اثر دکتر سیدحسین افضلی؛

۷. مکاتبات انگلیسی برای دانشجویان گردشگری و هتلداری: نوشته دکتر محبوبه سعادت و فرهنگ دانش‌فرد.

۸. من از این خانه پرنور به در نمی‌روم «شرح حال و خاطره‌نویسی» اثر دکتر محمدیوسف نیری.

۹. شعر معاصر در آیینه بلاغت بر پایه تشبیه (جلد دوم): تألیف دکتر خیراله محمودی و صغری حیران.

۱۰. مهارت‌هایی برای استادان و پژوهشگران جوان: تألیف دکتر رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا و دکتر نازنین دریانی‌زاده.

۱۱. هوشمندی کسب‌وکار: دومین اثر معرفی شده از دکتر محمدحسین رونقی با همکاری محمدمهدی امیری.

۱۲. اولئوژل اصول، روش‌های تولید و کاربردها: اثر دکتر محمدتقی گلمکانی و دکتر سیده نصیره علوی.

۱۳. مجموعه شش جلدی گوهرشناسی، مبانی شناسایی و ارزیابی گوهرسنگ‌ها: تألیف دکتر بیژن اعتمادی.

۱۴. راهکار‌های بهبود عملکرد تولید مثل و ایمنی در ماهیان پرورشی: اثر دکتر آریا وزیرزاده و دکتر مسلم باقری.