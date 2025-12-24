مدیرعامل شرکت گاز قم گفت: محدودیت گازرسانی به استخر‌ها اقدامی ملی و با هدف جلوگیری از اُفت فشار شبکه خانگی انجام شده است و استخر‌ها می‌توانند با استفاده از سوخت مایع به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی گودرزی گفت: در پی برودت هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور، شرکت ملی گاز ایران برای جلوگیری از افت فشار شبکه خانگی، محدودیت‌هایی در گازرسانی به برخی صنایع و بخش‌های عمومی پرمصرف اعمال کرده‌است.

وی با بیان اینکه استخر‌ها نیز به دلیل مصرف بالای گاز مشمول این محدودیت شده‌اند، اضافه کرد: این اقدام به‌صورت موقت و در سراسر کشور در حال اجراست و مختص استان قم نمی‌باشد.

وی با تاکید بر این‌که قطعی گاز استخر‌ها به معنای تعطیلی آنها نیست، ادامه داد: از سال ۱۴۰۱، شرکت گاز استان قم با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در جلسات متعدد و مکاتبه با اداره‌کل ورزش و جوانان و صاحبان استخرها، استفاده از زیرساخت‌های سوخت دوم و مایع را متذکر شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۱۰ استخر در استان زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سوخت مایع را فراهم کرده و فعال هستند و انتظار می‌رود سایر استخر‌ها نیز در اسرع وقت نسبت به دوگانه‌سوز کردن سیستم‌های خود اقدام کنند.