مدیرعامل شرکت گاز قم گفت: محدودیت گازرسانی به استخرها اقدامی ملی و با هدف جلوگیری از اُفت فشار شبکه خانگی انجام شده است و استخرها میتوانند با استفاده از سوخت مایع به فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی گودرزی گفت: در پی برودت هوا و افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور، شرکت ملی گاز ایران برای جلوگیری از افت فشار شبکه خانگی، محدودیتهایی در گازرسانی به برخی صنایع و بخشهای عمومی پرمصرف اعمال کردهاست.
وی با بیان اینکه استخرها نیز به دلیل مصرف بالای گاز مشمول این محدودیت شدهاند، اضافه کرد: این اقدام بهصورت موقت و در سراسر کشور در حال اجراست و مختص استان قم نمیباشد.