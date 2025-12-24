به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران در جمعه ۲۸ آذر و انتخاب ۱۵ نماینده این کمیسیون، امروز با حضور محمود خسروی وفا رییس، مهین فرهادی زاد نایب رییس و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و ۱۵ عضو منتخب این کمیسیون نخستین نشست رسمی آن برگزار شد.

در این نشست انتخابات داخلی کمیسیون برای تعیین رییس و نایب رییس کمیسیون برگزار شد و علی پاکدامن کاندیدای ریاست و ناهید کیانی و میلاد وزیری کاندیدای نایب رییسی کمیسیون بودند که با رای گیری صورت گرفته؛ پاکدامن با ۱۴ رای به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد و انتخاب نایب رییس با توجه به عدم کسب آرای نصف بعلاوه یکف انتخابات به دور دوم کشیده شد که در دور دوم ناهید کیانی به نفع میلاد وزیری کناره گیری کرد تا به این ترتیب میلاد وزیری به عنوان نایب رییس با ۱۵ رای برای دو سال انتخاب شود.

در این نشست امین میرزازاده، میلاد وزیری، محمدرضا گرایی، علی پاکدامن، حسن تفتیان، سجاد گنج‌زاده، فاضل اتراچالی، هانیه رستمیان، آرین سلیمی، ناهید کیانی، نجمه خدمتی، امیرمهدی زاده، نگین آلتونی و دانیال ساوه شمشکی و ثریا آقایی نماینده کمیسیون ورزشکاران IOC نیز حضور داشتند.

در این نشست همچنین محمود خسروی وفا رییس و مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک حمایت‌های همه جانبه خود از کمیسیون ورزشکاران را اعلام داشتند و بر نقش و اهمیت این کمیسیون بر اساس اهداف تعیین شده در آن تاکید کردند.

در پایان این نشست اعضا احکام خود را از رئیس کمیته ملی المپیک دریافت کردند.