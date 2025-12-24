پخش زنده
از ۹ محصول فناورانه دانشگاه شیراز با حضور معاون ریاست جمهور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته پژوهش و فناوری، در مراسمی که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی برگزار شد؛ از ۵ محصول هستههای نوآور مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی و ۴ محصول شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شیراز رونمایی شد.
این محصولات که حاصل مسیری سخت و پرچالش در چرخه نوآوری بودهاند؛ نمادی از تکیه بر دانش بومی و تلاش مجدانهی فعالان این اکوسیستم جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور هستند.
در این آیین همچنین از همبنیانگذاران هستههای نوآور و مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان که با تخصص و پشتکار خود، ایدهها را به محصولاتی کاربردی تبدیل کردهاند، به شرح اسامی زیر تقدیر شد.
*پیشگامان نوآوری در حوزه علوم انسانی*
همبنیانگذاران هستههای نوآوری که نقش محوری در توسعه این محصولات داشتند:
• نازنین رحمانی (همبنیانگذار متفکر): ارائهدهنده دورهها و ابزارهای شناختی در حوزه توانمندسازی حل مسئله کودکان.
• فاطمه سلوکیان جهرمی (همبنیانگذار لین وین): متمرکز بر خدمات نوآورانه ارزیابی و مشاوره استارتاپها و کسبوکارهای نوپا.
• مرتضی کارگر (همبنیانگذار صنعتیم): توسعهدهنده پلتفرم اشتراکگذاری و فروش تجهیزات صنعتی.
• دکتر مریم کوشکی جهرمی (همبنیانگذار مامفیت): فعال در حوزه مربی دیجیتال سلامت برای دوران قبل، حین و بعد از بارداری.
• میلاد گشتیل (همبنیانگذار استارت آپ پال): ارائهدهنده خدمات تخصصی حقوق مالکیت فکری.
تولیدات دانشبنیان با تخصص بومی
همچنین، مدیرعاملان شرکتهای دانشبنیان که با تکیه بر تخصص داخلی به تولید محصول پرداختهاند، به شرح زیر تقدیر شدند:
• دکتر بهمن احمدی (مدیرعامل پردازش راز ایمن ارم): رونمایی از سامانه کمک به تشخیص بیماریهای قلبی با استفاده از هوش مصنوعی.
• دکتر روزبه اعیانی (مدیرعامل برهان فناوران ایرانیان): ارائه دستگاه بالانس روتورها با دقت فوقالعاده ۰۱/ (احتمالاً ۰.۰۱).
• دکتر راضیه پروانه (مدیرعامل کیمیا پژوهان ناژو): توسعه بسته تخصصی افزایش طول عمر گلهای شاخهبریده.
• فاطمه لکزاده (مدیرعامل پردازشگران زبان ویرا): معرفی سامانه ارزیابی نگارش و ویرایش پایاننامهها، با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایستاک).
گفتنی است، دانشگاه شیراز دارای یک مرکز رشد، دو مرکز نوآوری تخصصی و دو شتابدهنده است و درحال حاضر، بیش از ۸۰ شرکت، هستۀ فناور، شرکت دانشبنیان و استارتآپ در مراکز وابسته به دانشگاه شیراز، ازجمله مراکز نوآوری تخصصی (مهندسی و علوم انسانی)، شتابدهندهها (هاب و کوانتوم)، مرکز رشد، پردیس علم و فناوری (ساختمان جهانپارس) و دهکدۀ فناوری دامپزشکی مشغول فعالیت هستند.
مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز، با توجه به جایگاه و ظرفیتهای منحصربهفرد این دانشگاه، بهویژه در حوزهی علوم انسانی، با چشمانداز توسعهی نوآوریها در حوزههای مختلف علوم انسانی و با هدف حمایت از افراد مستعد و خلاق، توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و خلاق و ارائهی خدمات نوآورانه و تخصصی به نهادهای سیاستگذاری، دولتی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی از سال ۱۴۰۰ ایجاد شده است. در این مرکز، برای نوآفرینان صاحب ایده، پژوهشگران دارای تخصص یا مهارت و هستههای کوچک و متوسط دارای ایدههای نوآورانه قابل تجاری شدن در حوزهی علوم انسانی خدمات مختلفی ارائه میشود.
مرکز رشد فناوری دانشگاه شیراز محیطی پویا است که در آن نوآوری، پژوهش و کارآفرینی به هم میپیوندند.
این مرکز با هدف تبدیل ایدهها به راهکارهای اثربخش در قالب کسبوکارهای نوپا و واحدهای تحقیق و توسعه، از دانشجویان، پژوهشگران، استارتآپهای نوپا و شرکتهای نوآور در مسیر توسعه کسبوکارهای فناورانهای که به نیازها و چالشهای دنیای واقعی پاسخ میدهند، حمایت میکند.
مرکز رشد با ارائه خدماتی همچون استقرار در محیط دانشی، مشاوره و منتورینگ تخصصی، تأمین منابع فنی، حمایت از توسعه کسبوکار و ایجاد دسترسی به شبکههای صنعتی، پلی میان پژوهشهای دانشگاهی و کاربردهای بازار ایجاد میکند. این مجموعه با ترویج فرهنگ خلاقیت و همکاری، نوآوران جوان را تشویق میکند تا دانش و ایدههای خود را به ارزشآفرینی برای جامعه، صنعت و اقتصاد تبدیل کنند. این مرکز، بهعنوان کانونی برای نوآوری و رشد، جایگاه دانشگاه را بهعنوان محرک پیشرفت فناوری، توسعه اقتصادی و ارتقای اجتماعی تقویت کرده و با توانمندسازی نسل آینده کارآفرینان، زمینهساز شکلگیری آیندهای نوآورانه میشود.