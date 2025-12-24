پخش زنده
مدیر کل منابع انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: تخصیص فعلی قیر برای حجم گسترده عملیات آسفالت در شهرها کافی نیست و پیگیری افزایش سهمیه قیر رایگان شهرداریها پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا بیضاوی روز چهارشنبه در همایش تخصصی قیر در سالن گیت بوستان اهواز با اشاره به کمبود منابع مالی شهرداریها اظهار کرد: بخش عمدهای از فعالیتهای عمرانی شهرداریها به حوزه قیر و آسفالت مربوط میشود و تلاش بر این است تا شهرداریها بتوانند علاوه بر قیر تهاتری، قیرهای مختلف مورد نیاز را نیز تهیه کنند.
وی با اشاره به تخصیص سهمیه قیر رایگان به سازمان شهرداریهای کشور برای معابر شهری ابراز امیدواری کرد: با پیگیری این سازمان و همراهی مجلس شورای اسلامی، سهم ۱۷ درصدی قیر شهرداریها افزایش یابد، زیرا تخصیص فعلی برای حجم گسترده عملیات آسفالت در شهرها کافی نیست.
بیضاوی تاکید کرد: اگر سهمیه قیر بهصورت فعلی باقی بماند بنا بر گفته برخی شهرداران، آسفالت معابر خاکی برخی مناطق با سرعت کنونی تا ۴۰ سال طول خواهد کشید بنابراین نیازمند تزریق منابع مالی جدید و مشارکت شرکتهای همراه هستیم تا رضایتمندی مردم از کیفیت معابر شهری حاصل شود.
مدیر کل منابع انسانی، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین به همکاری شرکتهایی مانند نفت پاسارگاد و بانک شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به برگزاری دورههای آموزشی مشترک، ارتقای سطح فنی و آگاهی شهرداریها برای استفاده بهینه از قیر موجود و بهکارگیری قیرهای عملکردی و روشهای نوین در دستور کار قرار دارد.
بیضاوی بیان داشت: تاخیر در آسفالت معابر، برخلاف برخی فعالیتهای شهرداری، بهطور مستقیم توسط مردم لمس میشود و در ایجاد رضایتمندی آنان تاثیرگذار است.