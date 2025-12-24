مدیرکل راهداری جنوب کرمان گفت: رانندگان نقشی اساسی در جابه‌جایی کالا و مسافر دارند و بدون تلاش این قشر زحمتکش، چرخه تولید و توزیع کشور دچار اختلال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان در آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری که با حضور فعالان حوزه حمل‌ونقل، راهداران و جمعی از مسئولان جنوب استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت این هفته، فرا رسیدن هفته حمل‌ونقل و به‌ویژه یکم دی‌ماه روز راهدار را به همه راهداران پرتلاش کشور و به‌طور خاص راهداران جنوب کرمان تبریک گفت و از زحمات بی‌وقفه رانندگان، انجمن‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل قدردانی کرد.

وی در این مراسم با اشاره به نقش مهم سازمان راهداری در شرایط حساس کشور، به مدیریت بحران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین اجرای موفق طرح عظیم اربعین اشاره کرد و افزود: این اقدامات با درایت رئیس سازمان راهداری و همراهی همکاران در سراسر کشور به‌خوبی انجام شد و نشان داد مجموعه راهداری همواره در شرایط سخت در کنار مردم و کشور ایستاده است.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های حمل‌ونقل و به‌ویژه رانندگان در اقتصاد کشور گفت: رانندگان نقشی اساسی در جابه‌جایی کالا و مسافر دارند و بدون تلاش این قشر زحمتکش، چرخه تولید و توزیع کشور دچار اختلال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل کالا در جنوب کرمان بیان کرد: سالانه بیش از پنج میلیون تن محصولات کشاورزی که حاصل دسترنج مردم این منطقه است، توسط رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل جابه‌جا می‌شود که این موضوع بیانگر نقش حیاتی این بخش در اقتصاد منطقه و کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک مجدد روز راهدار اظهار داشت: راهداران در تمام فصول سال، در سرمای استخوان‌سوز زمستان و گرمای سوزان تابستان، با ایثار و تعهد برای افزایش ایمنی جاده‌ها و حفظ جان کاربران جاده‌ای تلاش می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به بارندگی‌های شدید و کم‌سابقه اخیر در جنوب کرمان افزود: در جریان بارش‌های برف و باران بی‌سابقه در ۸۰ سال اخیر، راهداران جنوب کرمان با حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی به‌گونه‌ای عمل کردند که به لطف خدا حتی یک مورد تصادف منجر به فوت نیز در این شرایط سخت به ثبت نرسید که این موضوع جای تقدیر ویژه دارد.