فرمانده سپاه ناحیه اهر مطرح کرد؛
بسیج نقش ارزشمندی در حوزه تولید محتوای دیجیتال دارد
فرمانده سپاه ناحیه اهر با بیان اینکه رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج بستری برای پرورش ایدههای نوآورانه در عرصه رسانههای نوین است گفت:بسیج نقش ارزشمندی در حوزه تولید محتوای دیجیتال دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ پاسدار توکل فرهادی در مراسم رونمایی از پوستر هفتمین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج در شهرستان اهر شناسایی، حمایت و توانمندسازی گروههای خلاق و متعهد در حوزه تولید محتوای دیجیتال را اصلیترین هدف این رویداد برشمرد.
وی افزود: این رویداد در پنج بخش نرمافزار موبایلی، پویانمایی، بازی موبایلی، ویدئو موشن و گرافیک و با محورهای موضوعی دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به دستاوردهای مهم علمی، نظامی و دفاعی بسیج در ۴ دهه گذشته افزود:با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتدار علمی کشور وظیفه بسیج در این زمینه بسیار سنگین و تاثیرگذار است و بسیج با بهرهگیری از ظرفیت همه اقشار جامعه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار دارد.
سرهنگ پاسدار فرهادی زبان هنر را بهترین، رساترین و اثرگذارترین زبان در دنیا عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از هنر یکی از عرصههای مهم بسیجیان برای مقابله با اهداف دشمنان نظام و انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه ناحیه اهر ضمن تاکید بر تقویت و رواج هنر ایرانی- اسلامی در جامعه گفت: همواره بسیج و سپاه حامی هنر و هنرمندان است و تلاش ما بر جذب حداکثری آحاد مردم است.
گفتنی است پوستر هفتمین دوره رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور مسئولان شهرستانی و جمعی از فعالان فضای مجازی و رسانهای رونمایی شد.
این رویداد به صورت رقابتی و تیمی برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان در حوزههای مختلف تولید محتوای دیجیتال از جمله پویانمایی، بازیهای موبایلی، نرمافزارهای کاربردی، موشنگرافیک، پوستر و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس اعلام حسن پاشایی دبیر جشنواره مهلت ثبتنام از ۲ الی ۲۳ دیماه تعیین شده و علاقمندان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبتنام به نشانی زیر نسبت به نامنویسی اقدام کنند: https://event.bsjmajazi.ir
فرآیند برگزاری و داوری آثار در روز ۲۵ دیماه انجام خواهد شد و در پایان نیز آیین اختتامیه رویداد با معرفی و تجلیل از برگزیدگان برگزار میشود.