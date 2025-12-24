به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد عضو تیم فنی این ماهواره در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ماهواره کوثر نمونه ارتقا یافته ماهواره هدهد و کوثر است که سال گذشته به فضا پرتاب شد.

عمویی افزود: با استفاده از نقاط ضعف و قوت آن پرتاب، در کمتر از یکسال توانستیم ماهواره جدید را بسازیم.

وی افزود: قرار است ماهواره کوثر به همراه دو ماهواره ایرانی پایا و ظفر ۲ که در وزارت دفاع و دانشگاه علم و صنعت ساخته شده با پرتابگر سایوز در ساعت ۱۶:۴۸ روز ۷ دی به فضا پرتاب شود.

عضو تیم فنی ماهواره در تشریح کاربرد‌های این ماهواره خاطر نشان کرد: ماهواره کوثر مجهز به دوربین بوده و با تمرکز بر حوزه کشاورزی به کمک کشاورزان می‌آید.

عمویی افزود: کشاورزان می‌توانند با تصاویر دریافتی از این ماهواره پایش‌هایی داشته باشند تا محصولات بهتری داشته باشند.