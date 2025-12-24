امروز: -
معطلی کامیون‌های صادراتی در مرز آستارا

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۳- ۲۲:۴۰
خبرهای مرتبط

پیگیری انتظار چند روزه رانندگان کامیون در پایانه مرزی آستارا

وعده کاهش ترافیک کامیون‌ها در مرز آستارا تا سه روز آینده

توافق با باکو برای عبور روزانه ۴۰۰ کامیون از آستارا

شکل‌گیری دوباره صف‌های طولانی کامیون‌های صادراتی در مرز آستارا

افزایش خروج کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از مرز آستارا

توافق جدید ایران و آذربایجان برای کاهش ترافیک کامیون‌ها در مرز آستارا

برچسب ها: مرز آستارا ، معطلی کامیونها
