مدیر گمرک خراسان شمالی گفت: ۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیون و ۱۸۲ هزار دلار در ۹ ماهه امسال از طریق گمرک استان به کشور‌های همسایه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید ابراهیم حسینی گفت: این میزان صادرات اگر چه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۳۹ درصد و از لحاظ وزنی ۵۴ درصد کاهش یافته، اما نشان‌دهنده توانمندی تولیدکنندگان و واحد‌های صنعتی استان در تامین نیاز‌های بازار‌های خارجی است.

وی افزود: کالا‌های صادراتی خراسان شمالی بیشتر شامل محصولات پتروشیمی مانند کود اوره، شمش آلومینیوم، محصولات فولادی، رب گوجه فرنگی، ورق کامپوزیت، گرافیت و آمونیاک بوده که به کشور‌های افغانستان، ترکیه، عراق، گرجستان و ترکمنستان ارسال شده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی بیان کرد: این صادرات نه تنها باعث افزایش درآمد واحد‌های تولیدی استان می‌شود، بلکه نقش مهمی در تقویت اقتصاد منطقه دارد.

وی ادامه داد: با وجود کاهش وزنی و دلاری صادرات، درآمد گمرک خراسان شمالی در این مدت به هزار و ۷۵۶ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۸۸ هزار ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.

حسینی افزود: این رشد چشمگیر در درآمد گمرک، نشانه بهبود روند ترخیص و مدیریت امور صادرات و واردات در استان است.

وی گفت: در این مدت؛ ۲۱ هزار تن کالا هم به ارزش بیش از ۲۶ میلیون دلار از طریق گمرک استان وارد کشور شد که شامل برنج، مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی، الکترود گرافیتی، نیکل، پنل‌های خورشیدی، ترانسفورماتور، اینورتر و دستگاه تراش بوده و از کشور‌های پاکستان، چین، آلمان و ازبکستان وارد شده است.