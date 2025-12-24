پیروزی تیم فوتسال مس سونگون مقابل عرشیا شهر قدس
تیم فوتسال مس سونگون ۳ بر ۲ مهمان خود تیم عرشیا شهر قدس را مغلوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،از هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور تیم مس سونگون ورزقان از ساعت ۱۶ در سالن علوم پزشکی تبریز میزبان عرشیا شهر قدس بود که در نهایت بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود مس سونگون به پایان رسید.
گلهای مس سونگون را سجاد یوسف خواه و مهدی مهدی خانی و گلهای عرشیا شهر قدس را ابوالفضل حسینی به ثمر رساندند.
در جدول رده بندی مس سونگون با ۴۹ امتیاز در رده دوم و عرشیا شهر قدس با ۲۶ امتیاز در جایگاه هفتم ایستاده است.