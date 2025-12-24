پخش زنده
فرماندار بندرلنگه، گفت: نامنویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فواد مرادزاده، گفت: فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شده و نامنویسی داوطلبان شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی و شورای اسلامی روستاها از ۲۴ تا ۳۰ بهمن انجام میشود.
او گفت: داوطلبان میتوانند در این بازه زمانی اطلاعات خود را از طریق درگاه keshvar.moi.ir وارد و فرآیند نامنویسی را تکمیل کنند.
فرماندار بندرلنگه، گفت: نام نویسی شورای اسلامی روستایی نیز جداگانه و با فاصله زمانی یکماه و از ۲۴ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.
مرادزاده، خاطرنشان کرد: شرایط عمومی و ضوابط قانونی برای داوطلبان انتخابات شوراها در حوزههای شهری و روستایی تعیین شده است.
او افزود: داشتن مدرک تحصیلی معتبر، نداشتن سوءپیشینه و برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران از شروط مهم برای نام نویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
فرماندار شهرستان بندرلنگه، افزود: سایر شرایط و ضوابط قانونی در قانون انتخابات شوراها تصریح شده است و داوطلبان باید پیش از نام نویسی باید نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
او افزود: افرادی که در مجموعه شهرداریها مشغول به کار هستند، براساس قانون امکان نامزدی در انتخابات شوراها را ندارند، مگر در مواردی که قانون استثنا قائل شده است.
مرادزاده افزود: قوانین و ضوابط انتخابات شوراها شفاف است و داوطلبان با تسلط کامل بر شرایط قانونی، در فرآیند نام نویسی شرکت کنند.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.