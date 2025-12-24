محفل انس با قرآن کریم با حضور دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول توحید و قاریان کیش به میزبانی مسجد امام حسن (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر دارالقرآن کریم کیش هدف از برگزاری این رویداد قرآنی را آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان مفاهیم قرآنی و آداب تلاوت قرآن کریم برشمرد و گفت: هر ماه ۲ محفل انس با قرآن کریم ویژه دختران و پسران در مقاطع مختلف تحصیلی به میزبانی مسجد امام حسن (ع) با حضور قاریان کیش برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مهدی ادیب، گفت: علاوه بر محافل انس با قرآن کریم با همکاری نهاد امامت جمعه و اداره آموزش و پرورش کیش، مراسم سه شنبه‌های مهدوی و چهارشنبه‌های امام رضایی با هدف آموزش حفظ قرآن کریم، ترتیل، اذان و بررسی موضوعات قرآنی و ترویج گفتمان دینی با حضور روحانیون در مدارس کیش برگزار می‌شود.

دانش آموزان در پایان این مراسم، روضه خوانی و سینه زنی برگزار کردند.