استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های ملی گفت:کسب رتبه دوم عمرانی حاصل هم افزایی و تعامل موثر دستگاه‌های اجرایی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در مراسم تجلیل از دستگاه‌های برتر اجرایی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های ملی گفت:با تلاش، هم‌افزایی و تعامل موثر دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی در ارزیابی‌های وزارت کشور به جایگاه برتر کشوری دست یافت.

وی با تاکید بر اصل پاسخگویی مدیران افزود: همواره نخستین توصیه من به مدیران این بوده است که خود را در جایگاه محاسبه‌گری و پاسخگویی بدانند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مدل‌های مختلف ارزیابی در مدیریت تصریح کرد: وزارت کشور در این حوزه ۱۴ شاخص را به عنوان معیار ارزیابی قرار داده است هرچند حوزه کاری مدیریت استان فراتر از این شاخص‌هاست.

سرمست تصریح کرد: علاوه بر مقایسه‌های کمی باید به مقایسه‌های کیفی نیز توجه ویژه داشت.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرایط امروز استان از نظر میزبانی و پذیرش هیئت‌های مختلف کشوری قابل مقایسه با گذشته نیست گفت: افکار عمومی در این مسیر به دنبال خروجی ملموس و نتایج عینی است و وظیفه ما پاسخگویی به این مطالبات است.

وی در ادامه به موضوع تفویض اختیارات به استانداران اشاره کرد و گفت: در موضوع تفویض اختیارات، آنگونه که شخص دکتر پزشکیان به آن اعتقاد دارند برخی از اعضای کابینه هنوز آمادگی لازم را ندارند.

سرمست خطاب به مدیران دستگاه‌ها تاکید کرد:نگاه ما به مسئولیت‌ها باید ماموریت محور باشد و مدیران باید برای خود عملکردی شاخص و ماندگار تعریف کنند تا در خدمت مردم و جامعه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه وظیفه مسئولان فراتر از ارزیابی هاست افزود: علی رغم ناکافی بودن اعتبارات عمرانی، پروژه‌های متعددی در سطح استان فعال است. مردم مطالبات و انتظارات بحق زیادی دارند و کار در چنین شرایطی دشوار است.

سرمست با اشاره به تبدیل برخی طرح‌های استانی به طرح‌های ملی گفت: طرح‌هایی همچون انتقال آب ارس و احداث جاده کلاله ـ جلفا از جمله طرح‌هایی هستند که با پیگیری‌های انجام‌شده به طرح ملی تبدیل شده‌اند.

وی طرح اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی و چشم ثریا را طرحی حیاتی برای استان دانست و خاطرنشان کرد: اهمیتی ندارد این پروژه به نام چه کسی به اتمام برسد مهم بهره‌مندی مردم و آینده استان است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح‌های شهری نقش مهمی در شاخص‌های توسعه دارند گفت: سهم و نقش شهرداری‌ها در برخی شاخص‌های اعلام شده بسیار حائز اهمیت است و توسعه شهری باید به صورت متوازن در حوزه‌های سرمایه گذاری، فرهنگی و اقتصادی دنبال شود نه صرفاً در یک بُعد.

وی الحاق فاز ۲ خاوران را اقدامی مهم و ماندگار در تبریز دانست و تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید این پروژه را با جدیت تا مرحله اتمام دنبال کنند.

سرمست همچنین نگاه مدیریت استان را تسهیل‌گری و جذب سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام استان باید با تعامل سازنده همه دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به تنش آبی تابستان گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال با وجود شرایط بحرانی و مشکلات موجود در سد‌های مهاباد و نهند تنش آبی در استان به خوبی مدیریت شد.

گفتنی است در این مراسم از دستگاه‌های برتر در این حوزه تجلیل شد.