رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پردیس از اجرای عملیات گسترده مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه کرشت خبر داد و گفت: در جریان این اقدامات، بیش از ۵ هکتار از اراضی آزادسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مهدی‌زاده اظهار کرد: امروز در منطقه کرشت شهرستان پردیس بیش از ۱۰۰ مورد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شد که در نتیجه آن حدود ۵ هکتار از اراضی آزادسازی شده است.

وی افزود: این تخریب‌ها شامل دیوارکشی‌های غیرمجاز، دپوی مصالح، احداث استخر و سایر ساخت‌وسازهایی بوده که بدون اخذ مجوزهای قانونی انجام شده بودند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پردیس تصریح کرد: تاکنون در سطح شهرستان بیش از ۳۶۰ مورد تخریب انجام شده که منجر به آزادسازی بیش از ۲۵ هکتار از اراضی شده است.

مهدی‌زاده در پایان با تأکید بر پیشگیری از بروز خسارت برای شهروندان توصیه کرد: متقاضیان پیش از خرید ملک یا آغاز هرگونه ساخت‌وساز، حتماً از جهاد کشاورزی یا دستگاه‌های متولی استعلام لازم را دریافت کرده و از وضعیت قانونی ملک مطلع شوند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.