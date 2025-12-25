رئیس کمیته علمی المپیاد فیزیک، گفت: ماهواره‌های ایرانی با تجهیز به فناوری‌های جدید هفتم دی به فضا پرتاب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا نوروزشاد با اشاره به پرتاب سه ماهواره ایرانی به مدار پایین زمین در هفته آینده، گفت: یکشنبه هفته آینده ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه به وقت ایران، سه ماهواره از ایران به فضا پرتاب خواهند شد و این ماهواره‌ها در مدار لئو قرار می‌گیرند.

او افزود: پرتاب ماهواره‌ها از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه پرتاب می شوند و این پرتابگر ماهواره‌ها را تا ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین منتقل می‌کند.

علیرضا نوروزشاد تصریح کرد: ماهواره‌ها عمدتاً در حوزه سنجش از دور و تصویربرداری ماهواره‌ای فعالیت دارند و ماهواره‌هایی که در مدار لئو قرار می‌گیرند، به طور معمول عمر عملیاتی سه تا چهار ساله دارند.

وی ادامه داد: ماهواره‌هایی که ایران در این دوره پرتاب می‌کند، به سامانه‌ها و فناوری‌های جدیدی مجهز شده‌اند که می‌تواند عمر عملیاتی آنها را افزایش دهد و این اقدامات برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود.

رئیس کمیته علمی المپیاد فیزیک خاطرنشان کرد: تا پایان سال، یک پرتاب ماهواره‌بر دیگر از داخل کشور انجام خواهد شد و در آن نیز چند ماهواره به فضا ارسال می‌شوند.

او افزود: با توجه به پرتاب‌های متعدد و مستمری که در سال‌های اخیر انجام شده، ایران اکنون در جمع ده کشور برتر جهان در حوزه پرتاب ماهواره قرار دارد.