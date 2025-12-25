فرمانده شیفت ۲ آتش‌نشانی آستانه‌اشرفیه گفت: در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جلال افروز با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۱۰ شب گذشته تالار الماس شرق آستانه اشرفیه آتش گرفت گفت: ۲۴ آتش نشان به همراه ۶ خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدندو آتش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار کردند.

وی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب نرسید افزود: علت آتش سوزی در دست بررسی است.

فرمانده شیفت ۲ آتش‌نشانی آستانه‌اشرفیه همچنین گفت: برای مهار این آتش سوزی نیرو‌های آتش‌نشانی از شهر‌های کیاشهر و لاهیجان با ۲ خودروی آب‌رسان به محل حادثه اعزام شدند.

فیلم آتش سوزی را اینجا ببینید .

فیلم مربوط به مهار این آتش سوزی رو در اینجا ببینید.

مصاحبه را اینجا می توانید ببینید.