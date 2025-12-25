به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این مجمع حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران و آذر هاشمی بازرس پیشین گزارش‌هایی از عملکرد و فعالیت‌های دوره گذشته هیئت مدیره ارائه کردند.

در ادامه داریوش پیرنیاکان رئیس هیئت مدیره پیشین بر اساس الزامات قانونی که در این زمینه وجود دارد، استعفای هیئت مدیره دوره قبل به منزله «پایان کار هیئت مدیره» را اعلام کرد.

در بخش بعدی این نشست، داود گنجه‌ای، تقی ضرابی، نسرین ناصحی و نازنین جلالی به‌عنوان اعضای هیئت رئیسه مجمع برای اداره جلسه و برگزاری انتخابات، انتخاب شدند.

سپس یازده نامزد عضویت در هیئت مدیره و سه نامزد بازرس، به معرفی خود و ارائه برنامه‌هایشان پرداختند و فرآیند رأی‌گیری انجام شد.

پس از شمارش آرا، داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا اردلان، حمیدرضا عاطفی، امیرعباس ستایشگر، حمیدرضا نوربخش، محسن رجب‌پور و امیرپدرام طاهریان به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره خانه موسیقی ایران انتخاب شدند. همچنین محمد ذوالنوری و زیدالله طلوعی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برگزیده شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز عفت (آذر) هاشمی به‌عنوان بازرس اصلی و خسرو بهرامی به‌عنوان بازرس علی‌البدل خانه موسیقی ایران انتخاب شدند.