نخستین همایش مجریان تراز زبان فارسی در رسانه ملی، به همت مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی و همزمان با روز بزرگداشت رودکی، سوم دی، در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، با حضور در نخستین همایش مجریان تراز زبان فارسی در رسانه ملی و در تبیین اهمیت نقش مجریان در رسانه ملی، اظهار کرد: از محتوا و نحوه اجرای مجریای که در آنتن زنده نقشآفرینی میکند، سیاستهای سازمان صداوسیما برداشت میشود و این امر نمایانگر اهمیت بالای کار اجرا و جایگاه مجریان است.
وی افزود: فارغ از همه بخشنامهها، تبصرهها و تصمیماتی که اتخاذ میشود، تصویری که از سازمان در ذهن مخاطب نقش میبندد، همان تصویری است که مجریان در قاب رسانه ارائه میدهند. از همین رو، اعتبار مجریان، اعتبار سازمان و احترام آنان، احترام رسانه ملی است و این جایگاه، جایگاهی تعیینکننده و اثرگذار بهشمار میآید.
رئیس سازمان صداوسیما ضمن تأکید بر منزلت والای زبان فارسی، ابراز تأسف کرد: گسترش روزافزون رسانههای اجتماعی و فضای مجازی در سالهای اخیر، از عوامل مؤثر در تنزل سطح گفتار عمومی بوده است، بهگونهای که با نگاهی به گفتار و اظهارنظرهای سالهای دور میتوان مشاهده کرد که از حیث ساختار کلامی، ادبیات گفتاری مردم در گذشته از استحکام و قوت بیشتری برخوردار بوده است. در چنین شرایطی، مجریان رسانه ملی مسئولیتی مهم و انکارناپذیر در صیانت از زبان فارسی بر عهده دارند.
جبلی با اشاره به اینکه از سالهای گذشته دستورالعملهای متعددی درباره ادبیات، واژهگزینی و روش گفتار مجریان در رسانه ملی صادر شده و آثار مثبت و برکات آن شیوهنامهها، نظارت مستمر و پایش بهبود این فرایند همچنان مشهود است، گفت: مجریان بهعنوان نماد رسانه ملی، که بزرگترین دستگاه فرهنگی و فرهنگساز کشور بهشمار میرود، باید همواره پاسداشت زبان فارسی و دقت در کاربرد درست آن را در صدر توجه خود قرار دهند.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به دغدغه جدی رهبر فرزانه انقلاب درباره صیانت از زبان فارسی و ضرورت چارهاندیشی برای جلوگیری از انحطاط و ضعف آن، گفت: رهبری همواره مصرترین مسئول کشور در حوزه حفظ ارکان زبان فارسی بوده و هستند و مظلومیت زبان فارسی همواره جزو نگرانیهایی ایشان بوده است، در نتیجه، ما باید تمام هموغم خود را بگذاریم تا مسیر زبان فارسی را به جهت درست آن بازگردانیم.