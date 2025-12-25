پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: خیلی از این پیروزی خوشحال هستم و این پیروزی برای بازیکنان است، چون از ابتدا باور به این برد داشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال چهارشنبه شب در نشست خبری پس از دیدار مقابل المحرق بحرین که با پیروزی سه بر صفر آبیپوشان و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا (سطح دوم) همراه شد، اظهار داشت: یک پیروزی خوب و بزرگ مقابل تیم المحرق بحرین به دست آوردیم.
وی افزود: بازیکنان استقلال کار سخت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دادند. برای این مسابقه زمان کافی در اختیار داشتیم و توانستیم تمرینات مناسبی برگزار کنیم، چرا که پیش از این در لیگ برتر هر سه روز یکبار به میدان میرفتیم.
سرمربی استقلال عنوان کرد: تیم المحرق را بهخوبی میشناختیم و میدانستیم که مقابل استقلال با چه برنامهای وارد زمین میشود.
ساپینتو افزود: در طول بازی به مراتب بهتر از حریف خود ظاهر شدیم و بابت این پیروزی بسیار خوشحال هستم.