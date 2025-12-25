سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: خیلی از این پیروزی خوشحال هستم و این پیروزی برای بازیکنان است، چون از ابتدا باور به این برد داشتند.

ساپینتو: از پیروزی مقابل المحرق و صعود خیلی خوشحالم

ساپینتو: از پیروزی مقابل المحرق و صعود خیلی خوشحالم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال چهارشنبه شب در نشست خبری پس از دیدار مقابل المحرق بحرین که با پیروزی سه بر صفر آبی‌پوشان و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا (سطح دوم) همراه شد، اظهار داشت: یک پیروزی خوب و بزرگ مقابل تیم المحرق بحرین به دست آوردیم.

وی افزود: بازیکنان استقلال کار سخت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دادند. برای این مسابقه زمان کافی در اختیار داشتیم و توانستیم تمرینات مناسبی برگزار کنیم، چرا که پیش از این در لیگ برتر هر سه روز یک‌بار به میدان می‌رفتیم.

سرمربی استقلال عنوان کرد: تیم المحرق را به‌خوبی می‌شناختیم و می‌دانستیم که مقابل استقلال با چه برنامه‌ای وارد زمین می‌شود.

ساپینتو افزود: در طول بازی به مراتب بهتر از حریف خود ظاهر شدیم و بابت این پیروزی بسیار خوشحال هستم.