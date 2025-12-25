شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود آب در مخازن تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب،این شرکت در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۴ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کنارگذر پاسداران، یوسف آباد، سیلاب قوشخانه، بهشتی، چهارراه عباسی تا پل توانیر، رضوانشهر و حیدر آباد میباشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.