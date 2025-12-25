

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و برخی نقاط گلستان و خراسان شمالی، باران و در ارتفاعات برف می بارد. از بعدازظهر هم مجدد در شهر‌های صنعتی شامل کرج، تهران، اراک، قم و اصفهان احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

جمعه با گذر موج تراز میانی از شمال‌غرب کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان ارتفاعات البرز غربی افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.

شنبه برای دامنه‌های زاگرس واقع در نوار غربی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز افزایش ابر رگبار پراکنده و وزش باد و در جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان بارش برف قابل توجه پیش بینی می شود.

یکشنبه با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب به کشور، در مناطق واقع در نوار غربی، جنوب، مرکز و دامنه جنوبی البرز واقع در قزوین البرز و تهران افزایش ابر و بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.