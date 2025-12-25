مستند «اضطراب من»، فیلم‌های «زمستان مرگبار» و «طوفان بی پایان»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های سلامت، نمایش و سه پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «اضطراب من»، در گونه پزشکی محصول انگلستان در سال ۲۰۱۹ قرار است از شبکه سلامت پخش شود.

در این مستند جدید بی‌بی‌سی، نادیا حسین، ­ تجربیات خود از اضطراب و حملات پانیک را بررسی می‌کند.

این مستند پزشکی ـ روان‌شناختی، تجربه‌ی شخصی سازنده و راوی آن از زندگی با اختلال اضطراب فراگیر را محور قرار می‌دهد. فیلم نشان می‌دهد اضطراب چگونه به‌صورت مزمن بر خواب، تمرکز، روابط اجتماعی، کار و تصمیم‌گیری‌های روزمره اثر می‌گذارد. راوی در مسیر درمان، به سراغ متخصصان سلامت روان می‌رود و روش‌های علمی مختلف از جمله روان‌درمانی شناختی ـ رفتاری، دارو درمانی، تمرین‌های ذهن‌آگاهی، تغییر سبک زندگی و راهکار‌های مدیریت استرس را تجربه می‌کند. مستند با ترکیب روایت شخصی، توضیح‌های علمی ساده و مصاحبه با پزشکان و درمانگران، تلاش می‌کند تصویر دقیقی از اضطراب، علل آن و راه‌های مواجهه‌ی مؤثر ارائه دهد.

فیلم سینمایی «زمستان مرگبار»، در گونه اکشن، مهیج و ترسناک محصول آمریکا، کانادا و آلمان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره یک زن بیوه و غمگین به نام بارب است که برای کنار آمدن با مرگ همسرش به کلبه‌اش در جنگلی دورافتاده آمده است. او در میانه کولاک و بوران متوجه می‌شود که دختری نوجوان توسط چند آدم ربا ربوده شده و او را نجات می‌دهد.

گاهی وقت‌ها در نتیجه فشار‌های روانی حاصل از یک اتفاق غم انگیز، مثلا غم و اندوه ناشی از فقدان عزیزی، دست کم برای مدتی به حس غلط پوچی و بی معنایی زندگی خود دچار شویم. فیلم‌های خوب سینمایی با دستمایه قراردادن چنین موضوعی همواره طی فرایند‌های روایی خود، به ما نشان داده‌اند که این احساس بی معنایی چقدر نادرست است و چقدر مهم است که به سرعت دست به کار شویم و بر این احساس نادرست غلبه کنیم. یکی از این روش‌های روایی آن است که شخصیت اصلی که احساس بی فایدگی دارد، در موقعیتی قرار می‌گیرد که حضور فایده‌مند خود را در جهان، به تمامی احساس می‌کند. در فیلم «زمستان مرگبار»، شخصیت اصلی که دچار چنین حس اندوه، بی معنایی و پوچی است، با نجات دختری نوجوان از دست آدم ربایان و از میانه برف و بورانی سخت و کُشنده، به فایده‌های بزرگ خود و زندگی اش پی می‌برد و از ادامه احساس بی معنایی دست برمی دارد.

فیلم سینمایی «طوفان بی پایان»، در گونه درام و دلهره محصول انگلستان، لهستان و استرالیا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه سه پخش شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پم یک کوهنورد حرفه‌ای است و طبق برنامه راهی کوهپیمایی می‌شود. خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که طوفان در راه است، اما این اخبار نمی‌تواند مانع پم شود. او راهی کوه شده و طوفان به تدریج شروع می‌شود. پم درون گودالی می‌افتد و دچار آسیب جزئی می‌شود. سپس تصمیم می‌گیرد بازگردد، اما در راه بازگشت با مرد جوانی مواجه می‌شود که با لباس نامناسب دچار سرمازدگی شده است. پم با مشقت، جان خود و مرد جوان را نجات می‌دهد و این موضوع سرآغاز تحولات زیادی در زندگی او می‌شود.

فیلم نشان می‌دهد که اراده انسان در شرایط بحرانی می‌تواند فراتر از محدودیت‌های جسمانی عمل کند. فیلم، تأکید می‌کند که انتخاب اخلاقی درست، حتی در مرگ آساترین شرایط، زندگی را معنادار می‌کند.

در فیلم «طوفان بی پایان»، طوفان بیرونی، بازتابی از طوفان درونی شخصیت اصلی است و از این طریق، فیلم به ظرافت به موضوعاتی مهم، چون سوگ، اندوه و مسیر بهبود روانی می‌پردازد. فیلم، بر لزوم فروتنی و احترام انسان در برابر طبیعت تأکید دارد. قهرمان فیلم فردی عادی با ترس‌ها و ضعف‌های انسانی است، نه شخصیتی اغراق‌شده و بنابراین، شخصیتی واقعی و قابل همذات‌پنداری است. فیلم یادآوری می‌کند که حتی در سخت‌ترین شرایط، امکان نجات، تغییر و امید وجود دارد.