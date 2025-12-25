پخش زنده
رئیس اداره فرهنگی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل از آغاز ثبتنام برای سی و یکمین دوره مسابقات قرآن ویژه روستاییان و عشایر استان اردبیل خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجتالاسلام حجت الاسلام مهدی دادبخش، رئیس اداره فرهنگی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل با اشاره به آغاز ثبتنام سی و یکمین دوره مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر، اظهار کرد: این مسابقات باهدف گسترش و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی در میان اقشار زحمتکش روستایی و عشایری و همچنین شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته در این مناطق برگزار میشود. مهلت ثبتنام برای این دوره تا ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/goQbdpF اقدام کنند.
وی در تشریح جزئیات ثبتنام گفت: این رویداد فرهنگی ویژه برادران و خواهران ساکن در مناطق روستایی و عشایری است و شرکت برای سایرین امکانپذیر نیست. متقاضیان گرامی حتماً پیش از اقدام، نکات و شرایط درجشده در فرم را بهدقت مطالعه و مدارک لازم شامل گواهی روستایی یا عشایری را آماده نمایند. این مدرک باید از طریق دهیاری، آموزشوپرورش یا مدرسه محل اخذ و به دفاتر حوزه نمایندگی در استان تحویل داده شود.
رئیس اداره فرهنگی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل در ادامه افزود: مسابقات در رشتههای متنوعی شامل حفظ، قرائت (تقلیدی، تحقیق، ترتیل)، اذان، سرود همخوانی و گزارش از فعالیتهای قرآنی روستا و در ردههای سنی نوجوان و بزرگسال برای هر دو جنسیت برگزار خواهد شد. هر فرد مجاز به شرکت تنها در یکرشته است، مگر آنکه رشته گزارش فعالیتهای قرآنی را بهعنوان رشته مکمل انتخاب کند.
حجتالاسلام دادبخش در پایان یادآور شد: این مسابقات فرصتی ارزشمند برای به نمایش گذاشتن توانمندیهای قرآنی جامعه روستایی و عشایری است. برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام، روستاییان و عشایر عزیز میتوانند با شماره ۰۴۵۳۱۶۶۱۰۳۷ تماس حاصل فرمایند. امیدواریم شاهد مشارکت حداکثری و درخشش قرآنآموزان در این عرصه معنوی باشیم.