تفاهمنامه اجرای طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در حوزه آموزش معدن و صنایع معدنی و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در خراسان شمالی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این تفاهمنامه با حضور محمودرضا معموری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، جواد صلاحی مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، قاسم حسنزاده، مجری طرح توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی معاونت صنایع معدنی، و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان منعقد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در این مراسم، مهارتآموزی را یکی از اولویتهای اساسی در مسیر ایجاد اشتغال پایدار دانست و تأکید کرد: آموزش مهارتهای کاربردی به سربازان در دوران خدمت، زمینهساز اشتغال مؤثر آنان پس از پایان خدمت سربازی است.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در پیوند آموزش، مهارت و بازار کار ایفا کند.
معموری با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای قابلتوجه خراسان شمالی در بخش معدن و صنایع معدنی، خواستار همکاری و همافزایی جدی دستگاههای اجرایی و مدیران ذیربط برای بالفعلسازی این ظرفیتها شد.
این تفاهمنامه در راستای نهاییسازی و اجرای طرح مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در بخش آموزش معدن و صنایع معدنی و با هدف ایجاد هماهنگی میان بخشهای اجرایی، میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، استانداری خراسان شمالی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان آموزش فنی و حرفهای، نیروهای مسلح و خانه صنعت و معدن اتاق بازرگانی به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، آموزش مهارتی سربازان وظیفه و فراهمسازی بستر اشتغال آنان پس از پایان دوره خدمت سربازی در دستور کار قرار گرفته است.
در این نشست، محورهایی از جمله نهاییسازی فهرست رشتههای آموزشی، تعیین سهمیههای اختصاصیافته، برنامهریزی زمان آغاز و پایان طرح، بررسی سازوکارهای اجرایی، و شیوههای نظارت و ارزیابی عملکرد طرح مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.