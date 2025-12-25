به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «عملیات مریخ» به کارگردانی «جاگان شاکتی»، ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی آکشی کومار، ویدیا بالان، سوناکشی سین‌ها و تاپسی پانو؛ داستان مأموریت تاریخی هند برای فرستادن فضاپیما به مدار مریخ را روایت می‌کند. داستان با شکست مأموریت قبلی سازمان فضایی هند آغاز می‌شود که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. روپاک دس، مدیر طرح، مسئولیت مأموریت جدید مریخ را بر عهده می‌گیرد. او تیمی متشکل از چند دانشمند زن بااستعداد را گرد هم می‌آورد. هر کدام از این زنان در کنار کار علمی، با مشکلات خانوادگی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کمبود بودجه، فشار سیاسی و محدودیت‌های فنی، مأموریت را در آستانه شکست قرار می‌دهد. با این حال، تیم با خلاقیت و راه‌حل‌های ساده، اما هوشمندانه پیش می‌رود. یکی از ایده‌های کلیدی مأموریت از یک مثال ساده آشپزخانه الهام گرفته می‌شود. همزمان، رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به موفقیت مأموریت بدبین هستند. در لحظات حساس، اختلاف‌نظر‌ها و ترس از شکست، تیم را به چالش می‌کشد. با وجود همه موانع، پرتاب فضاپیما انجام می‌شود. روز‌ها و هفته‌ها بدون خبر سپری می‌شود و اضطراب بالا می‌گیرد. در نهایت، فضاپیما با موفقیت وارد مدار مریخ می‌شود. این موفقیت، هند را به یکی از قدرت‌های فضایی جهان تبدیل می‌کند.

فیلم سینمایی «در دره خدایان» به کارگردانی «پاول هگیس»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه دو پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینونا رینگر، تامی لی جونز و چالرز ترون آمده است: هانک یک ارتشی آمریکایی بازنشسته است، به او خبر می‌دهند که پسرش در محل خدمت خود حاضر نشده است. او می‌گوید پسرش به عراق اعزام شده است، اما ارتش اعلام می‌کند که پسر هانک مدتی است که از عراق برگشته است. هانک به دنبال او می‌رود و پس از جستجوی فروان به او می‌گویند جسدی قطعه قطعه شده را پیدا کرده‌اند که دچار سوختگی شده است و پس از انگشت نگاری معلوم گشته جسد پسر هانک دیرفیلد است. هانک همچنان به دنبال علت مرگ پسرش است، کارآگاهان به این مظنون هستند که پسرش مایک در قاچاق مواد مخدر دست داشته است، اما.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم درباره‌ی بادیگاردی است به‌نام حیدر، که یک محافظ شخصیت باسابقه و قدیمی است که از اوایل انقلاب همواره وظیفه محافظت از شخصیت‌های بلند پایه نظام را بر عهده داشته است. در مأموریتی که حاج حیدر به همراه یکی از نمایندگان مجلس به منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان سفر کرده، بمب گذاری‌ای اتفاق افتاده و نماینده مجلس پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان از دنیا می‌رود. این اتفاق، پای ماموران حراست و پیگیری را به پرونده باز می‌کندکه معتقدند حاج حیدر در حفاظت از نماینده مجلس کوتاهی کرده است. در همین حین مسئولین حاج حیدر، از او می‌خواهند حفاظت یکی از دانشمندان جوان هسته‌ای کشور را بر عهده بگیرد. مهندس میثم، جوانی است جدی و عبوس که به هیچ وجه از اینکه محافظ داشته باشد خوشش نمی‌آید. به همین دلیل حاج حیدر و تیمش مجبور می‌شوند به طور نامحسوس حفاظت از او را بر عهده بگیرند و ..

پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، امیر آقایی، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، محمد عزیزی و پدرام شریفی در فیلم سینمایی «بادیگارد» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مرد خاکستری» به کارگردانی «آنتونی روسو»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آیشواریا سونار، آلفره وودارد و آنا د آرماس خواهید دید: شیش یک زندانی است که به جرم قتل ناپدریِ بد خویش در سال ۱۹۹۵ به زندان افتاده و چند دهۀ دیگر را نیز باید در زندان بگذراند. مأموری به نام دونالد فیتزروی در ازای مأموریت‌های فوق سری او را از زندان درآورده و آموزش می‌دهد. او یگانی به نام سییِرا تشکیل داده که زندانیان CIA پر نفوذ بدون خانواده و بدون هویت در آن عضویت داشته و از پسِ مأموریت‌های بسیار محرمانه برمی آیند. دونالد به اجبار و توسط رییس جوان پر نفوذی به نام دنی کارمایکل بازنشسته شده است. مأموریت ویژ‌های برای کشتن یک مرد در بانکوک به شیش محول می‌شود و دختر جوانی به نام دانی، در این مأموریت شیش را همراهی می‌کند. شیش در خلال درگیری با مرد و لحظاتی قبل از مرگش میف همد، او نیز مأمور سییرا بوده و چهار نام داشته است. دلیل حذف چهار، داشتن مدارکی از فساد عظیم کارمایکل بوده است. چهار قبل از مرگ، فلش اطلاعات خود را به سرپرستی CIA به شیش می‌سپارد و از این لحظه شیش به فهرست سیاه کارمایکل اضافه می‌شود. او برای حذف شیش، یک سازمان خصوصی وابسته به فردی بیرحم به نام لوید هنسون را نیز به تعقیب شیش میگ مارد. لوید برای کشتن شیش، از هیچ جنایتی روگردان نیست و

فیلم سینمایی جدید «افلاطون» به کارگردانی «جونیت کاراکوس»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بدریه رزا چلیک، سمی‌ها بزک و ملیسا اکمان آمده است: دختر جوانی به نام افلاطون، که در ۵ سالگی بینائیش را از دست داده و حالا در مغازه تعمیر ساعتی که از پدرش به ارث رسیده و توسط عمویش اداره می‌شود، مشغول به کار است. یکی از مشتریان مغازه مرد جوانی به نام افلاز است که به تازگی از نامزدش جدا شده است. افلاز و افلاطون جذب افکار یکدیگر می‌شوند. افلاز آتلیه عکاسی دارد و رفت و آمد‌های این دو آغاز می‌شود تا این که افلاطون متوجه می‌شود قبلا افلاز نامزد داشته است. افلاطون از این موضوع مکدر می‌شود، اما ...

فیلم سینمایی «مسیح (ع)، بشارت منجی» به کارگردانی «نادر طالب زاده»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم، قصه حضرت مسیح (ع) است. حضرت مسیح منجی یهود بود. یهودیان پول پرست به خاطر این که مقام و منافعشان به خطر نیفتد، به او ایمان نیاوردند و او را آزار دادند. با وجود این، عده‌ی زیادی از مردم به مسیح (ع) ایمان آوردند. بعد از عروج مسیح (ع) به آسمان، حواریون خاطرات خود و تعالیم مسیح را به نام انجیل نوشتند که تعداد این انجیل‌ها زیاد شد. وقتی حکومت مسیحی شکل گرفت، بیشتر انجیل‌ها از بین رفت و ...

احمد سلیمان‌نیا، ولی‌الله مؤمنی، سیروس اسنقی و فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «بشارت منجی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مریم مقدس» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: شانزده سال قبل از میلاد مسیح (ع) زمانی که مردم منتظرند تا مسیحای موعود متولد شود، فرزند عمران دختر می‌شود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب می‌کند و، چون قبل از تولد عهد بسته که او را تا زمان بلوغ به خدمت در معبد مقدس بگمارد، به معبد می‌رود، اما تا به حال پای دختری به معبد باز نشده. حضرت زکریا تلاش می‌کند که با تمامی مخالفت‌های روحانیان یهودی مریم در معبد بماند و کم کم با وجود الهامات به مریم، مردم به سوی او جلب می‌شوند. اما بعد از یک اتفاق مریم از معبد رانده می‌شود. در همان موقع با خواست خداوندی مریم (س) باردار می‌شود و همین موضوع سوء ظن مردم را برمی انگیزد. هرود که از تولد کودک احساس ناامنی می‌کند دستور قتل نوزاد را می‌دهد، اما نوزاد به دنیا می‌آید و با صحبت کردن در گهواره همه را مبهوت می‌کند و ...

شبنم قلی خانی، زنده یاد پرویز پورحسینی، جعفر دهقان و زنده یاد محمد کاسبی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پنجره مخفی» به کارگردانی «دیوید کوپ»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جانی دپ، ماریا بلو و جان تورتورو؛ درباره مورت رینی، نویسنده موفق کتاب‌های جنایی است که از همسرش جدا شده و به ویلایی خارج از شهر نقل مکان می‌کند. در این میان فردی به نام جان شوتر به ملاقات مورت آمده و او را متهم به سرقت ادبی می‌کند. حال با این اتفاق زندگی مورت کاملا تغییر کرده و ...

فیلم سینمایی «دیوار آتشین» به کارگردانی «ریچارد لانکرین»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هریسون فورد، پل بتانی، ویرجینیا مادسن، مری‌لین رایسکوب، جیمی بنت، کارلی شرودر، رابرت فورستر، رابرت پاتریک، نیکولای کاستر والدو، وینس ویلوف، آلن آرکین و تای اولسون خواهیم دید: یک متخصص امور امنیتی برای پرداخت بدهی خانوادگی مجبور می‌شود به بانکی که مسئول حفظ امنیت آن است دستبرد بزند.

فیلم سینمایی «مردان آنجلس» به کارگردانی «زنده یاد فرج الله سلحشور»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یاران غار شماری خداپرست بودند که اندکی پس از میلاد مسیح و پیش از گسترش مسیحیت در زمان فرمانروایی یکی از پادشاهان روم باستان با نام دقیانوس در سرزمین فیلادلفیا زندگی می‌کردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از بلندپایگان (اشراف) و درباریان بودند و ایمان خود را پنهان نگاه می‌داشتند و ...

جعفر دهقان، مهتاب کرامتی، جهانبخش سلطانی، حسین یاری، محمد جوزانی، اردلان شجاع‌کاوه، علی درخشی، عطاءالله سلمانیان، اسرافیل علمداری، یوسف مرادیان، کامران نوروز و رضا توکلی در فیلم سینمایی «مردان آنجلس» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بی همتا» به کارگردانی «جیمز وَنگ»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جت لی، دلروی لیندو، جیسون استاتهام، کارلا گوجینو، جیمز موریسون، دیلن برونو، سینتیا پینوت، آرچی کائو و داگ سونت خواهیم دید: گابریل یولاو مأمور خائنی است که به واقعیت‌های موازی سفر می‌کند تا نسخه‌های دیگر خود را بکشد و به یک موجود افسانه‌ای به نام تنها تبدیل شود، اما ...

فیلم سینمایی «دامبو» به کارگردانی «تیم برتون»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم با بازی کالین فارل، میشل کیتون و دنی دی ویتو خواهیم دید: هولت مرد ستاره سیرک پس از بازگشت از جنگ در حالی که یک دست خود را از دست داده، از طرف مکس صاحب سیرک مامور می‌شود تا از دامبو فیل کچولو با گوش‌های عجیب و بزرگ مراقبت و نگهداری کند. فرزندان هولت به زودی درمی یابند که گوش‌های بزرگ فیل کوچولو به او توانایی پرواز می‌دهد و این باعث معروفیت سیرک آنها در سراسر کشور و پیدا شدن سر و کله سودجویان می‌شود. یک سیرک بزرگ با قول استخدام تمام افراد سیرک، مجموعه سیرک مکس را تحت عنوان خود در می‌اورد و قصد دارد تا با همراه کردن ستاره خود بانو کولت، با فیل کوچولو از آنها ستاره‌های موفقی بسازد. اما ...

