یازده موضوع مهم و راهبردی حوزه محیط زیست کشور به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی حفاظت محیط زیست در چهلمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل حوزه ریاست و دبیرخانه شورای عالی حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر گفت: این نشست با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورا برگزار می‌شود و محور‌های آن ناظر بر سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی بین‌بخشی و مواجهه مؤثر با چالش‌های محیط‌زیستی کشور است.

شورای عالی حفاظت محیط زیست به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین راهبرد‌های ملی، هدایت دستگاه‌های اجرایی و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می‌کند و تصمیمات آن می‌تواند اثرگذاری مستقیم بر روند حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور داشته باشد.

برگزاری دومین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست در سال جاری، بیانگر توجه ویژه دولت به مسائل محیط زیستی و جایگاه آن در نظام تصمیم‌سازی کلان کشور است؛ موضوعی که با هدف صیانت از سرمایه‌های طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده دنبال می‌شود.