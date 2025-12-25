دیدار معاون ارتش با جانباز و آزاده ارمنی
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با جانباز و آزاده ارمنی سمیک وارطانیان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه سال جدید میلادی با جانباز و آزاده ارمنی سمیک وارطانیان دیدار و گفتوگو کرد.
امیر دریادار حبیب الله سیاری در این دیدار با اشاره به نقش آفرینی اقلیتهای مذهبی در دوران دفاع مقدس ایران گفت: شما و سایر عزیزان در اقلیت های مذهبی برای وطن خدمات ارزندهای داشتید که وظیفه ما قدردانی از شماست.
وی با بیان خاطرهای از زلزله منجیل در خرداد سال ۱۳۶۹ افزود: در ارتش رانندهای ارمنی بود که با وجود پایان دوران خدمت و بسته بودن راههای منتهی به منجیل، در ظهر روز زلزله برای خدمت رسانی خود را به محل رسانده بود. دریادار سیاری تاکید کرد: این روحیه خدمت رسانی عزیزان اقلیت مذهبی در ایران نشان از وفاداری، تعهد، محبت و مردانگی است.
در این دیدار جانباز و آزاده مسیحی، سمیک وارطانیان ضمن تشکر از رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به بیان خاطراتی از نحوه اسارت در دوران دفاع مقدس پرداخت.
سمیک وارطانیان از جانبازان هنرمند، نقاش و خطاط ارمنی ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۵ عازم جبههها شده بود. او در منطقه شرهانی عراق بهعنوان بیسیمچی فعالیت داشت و در واپسین روزهای خدمت وظیفه به اسارت نیروهای بعثی درآمد. وارطانیان پس از دو سال اسارت، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۶۹ آزاد شد.